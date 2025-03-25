Почему Венесуэла имеет особое место на нефтяной карте мира

Президент США Дональд Трамп анонсировал пошлины для стран, которые покупают нефть и газ из Венесуэлы. Однако страна из Южной Америки занимает особое место на рынке нефти.

Трамп против нефти из Венесуэлы

В то же время Дональд Трамп заявил, что США введут пошлины в размере 25% для всех стран, которые покупают нефть и газ из Венесуэлы. По его словам, тарифы введут 2 апреля. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Трампа в социальной сети.

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При этом в феврале экспорт нефти из Венесуэлы вырос до максимума за 5 лет. В то же время администрация Трампа обязала компанию Chevron, которая получила лицензию на работу в стране Южной Америки от команды Байдена, свернуть деятельность в стране до 3 апреля.

Интересно, что у Трампа снова изменили свое решение и продлили срок действия лицензии для Chevron на добычу и экспорт нефти из Венесуэлы до 27 мая, по данным Минфина США.

Решение Трампа о пошлинах может серьезно ударить по Китаю, который является одним из ключевых импортеров нефти в мире и ключевым конкурентом США. Дело в том, что Китай – это один из главных покупателей венесуэльской нефти. Также следует учитывать позиции Венесуэлы на мировом рынке нефти.

Кто имеет самые большие запасы нефти в мире

Дело в том, что Венесуэла – это страна с самыми большими запасами нефти в мире. Государство существенно опережает по этому показателю Саудовскую Аравию, Иран, Ирак и Канаду, которые входят в первую пятерку рейтинга.

Запасы в Венесуэле оценивают в более чем 300 миллиардов баррелей нефти. Для сравнения, в США запасы нефти и конденсата оценили примерно в 74 миллиарда баррелей нефти. По другим оценкам, резервы сырой нефти в первой экономике мира составляют чуть менее 36 миллиардов баррелей нефти.