Китай резко уменьшил импорт нефти из США, переключившись на нового поставщика

Отношения между США и Китаем остаются сложными. Это привело к тому, что китайские нефтеперерабатывающие компании ищут альтернативу для американской нефти.

Китай сократил импорт американской нефти

Китайские нефтеперерабатывающие компании импортируют рекордные объемы нефти из Канады. При этом Китай сократили объемы покупки нефти из США примерно на 90%. Главная причина изменений – это эскалация торгового напряжения между США и Китаем, которые являются крупнейшими экономиками в мире, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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В марте 2025 года китайские компании импортировали из Канады беспрецедентные 7,3 миллиона баррелей нефти. Более того, в апреле этот показатель может вырасти еще больше. Для сравнения, экспорт американской нефти в Китай упал до 3 миллионов баррелей в месяц с пиковых 29 миллионов баррелей, которые зафиксировали в июне.

К теме! Китай – это крупнейший импортер нефти в мире. Отказ Китая от американской нефти является еще одним примером стратегических и экономических изменений, которые спровоцировала политика действующего президента США Дональда Трампа. Также добавим, что Китай увеличил импорт российской нефти из Арктики 2025 году.

Напомним, что Канада входит в пятерку стран с наибольшими запасами нефти в мире и занимает 3 место в рейтинге. Запасы нефти в Канаде оценивают в 171 миллиард баррелей. Страна Северной Америки уступает только Саудовской Аравии и Венесуэле.