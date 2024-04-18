Крупнейший фонд национального благосостояния в мире раскрыл свои доходы за квартал
Источник:CNBC
Норвежский фонд национального богатства представил финансовый отчет за первый квартал 2024 года. В частности, они раскрыли доходность различных видов инвестиций.
Речь идет о Government Pension Fund Global, который основали в 1990-х годах. Таким образом, власти Норвегии начали инвестировать избыточные доходы от нефтегазового сектора страны. На сегодня фонд инвестировал почти в 9 тысяч компаний в более чем 70 странах мира.
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Отчет крупнейшего фонда национального благосостояния в мире
Согласно официальным данным, за первые три месяца 2024 года фонд получил прибыль в размере 1,21 триллиона норвежских крон или 109,9 миллиарда долларов. Также добавили, что доходность инвестиций фонда в ценные бумаги на фондовом рынке в первом квартале составила 9,1%.
Тогда как доходность инвестиций с фиксированным доходом составила -0,4%, а инвестиций в недвижимость, что не котируется на бирже, – 0,5%.К теме!
Заместитель генерального директора Norges Bank Investment Management заявил, что инвестиции фонда в акции продемонстрировали "очень высокую доходность" в первом квартале 2024, особенно благодаря технологическому сектору.
Он также прокомментировал слабые данные, которые зафиксировали некоторые американские компании из так называемой "Великолепной семерки". В эту группу входят такие корпорации с рыночной капитализацией на фондовом рынке, по данным Global Ranking:
- Apple – 2,59 триллиона долларов;
- Amazon – 1,88 триллиона долларов;
- Alphabet (материнская компания Google) – 1,94 триллиона долларов;
- Meta – 1,25 триллиона долларов;
- Microsoft – 3,06 триллиона долларов;
- Nvidia – 2,1 триллиона долларов;
- Tesla – 495,07 миллиарда долларов.
По словам гендиректора, участники рынка сейчас, вероятнее всего, пересматривают свои прогнозы относительно этих компаний.