Найбільший фонд національного добробуту у світі розкрив свої прибутки за квартал

Норвезький фонд національного багатства представив фінансовий звіт за перший квартал 2024 року. Зокрема, вони розкрили дохідність різних видів інвестицій.

Йдеться про Government Pension Fund Global, який заснували у 1990-х роках. Таким чином, влада Норвегія почала інвестувати надлишкові доходи від нафтогазового сектору країни. На сьогодні фонд інвестував майже у 9 тисяч компаній у більше ніж 70 країнах світу.

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Звіт найбільшого фонду національного добробуту у світі

Згідно з офіційними даними, за перші три місяці 2024 року фонд отримав прибуток у розмірі 1,21 трильйона норвезьких крон або 109,9 мільярда доларів. Також додали, що дохідність інвестицій фонду у цінні папери на фондовому ринку у першому кварталі склала 9,1%.

Тоді як прибутковість інвестицій з фіксованим доходом склала -0,4%, а інвестицій у нерухомість, що не котирується на біржі, –0,5%.

Загалом дохідність фонду за перший квартал була на 0,1% нижча, ніж у базового біржового індексу. Тоді як станом на кінець березня Government Pension Fund Global заявив, що його вартість становить 17,7 трильйона крон.

Заступник генерального директора Norges Bank Investment Management заявив, що інвестиції фонду в акції продемонстрували "дуже високу прибутковість" у першому кварталі 2024 року, особливо завдяки технологічному сектору.

Він також прокоментував слабші дані, які зафіксували деякі американські компанії з так званої "Чудової сімки". До цієї групи входять такі корпорації з ринковою капіталізацією на фондовому ринку, за даними Global Ranking:

Apple – 2,59 трильйона доларів;

Amazon – 1,88 трильйона доларів;

Alphabet (материнська компанія Google) – 1,94 трильйона доларів;

Meta – 1,25 трильйона доларів;

Microsoft – 3,06 трильйона доларів;

Nvidia – 2,1 трильйона доларів;

Tesla – 495,07 мільярда доларів.

За словами гендиректора, учасники ринку зараз, найімовірніше, переглядають свої прогнози щодо цих компаній.