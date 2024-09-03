Крупнейший банк России похвастался важной победой в Индии

Российский Сбербанк подробно рассказал о своей деятельностью в Индии. В частности, речь идет об игнорировании санкций Запада.

Российский банк абсолютно свободно оперирует в Индии

Заместитель генерального директора Сбербанка заявил, что у них нет никаких проблем с транзакциями в Индии. По его словам, для них нет никаких ограничений. Напомним, что государственный Сбербанк входит в санкционные списки США и Евросоюза.

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Этот кредитор не может проводить транзакции в долларах, евро, а также использовать систему SWIFT. Однако кредитор, на который приходится до 70% транзакций, связанные с российским экспортом в Индию, переориентировался на транзакции в рублях и рупиях в своей торговле с одной из крупнейших экономик мира. Для примера, в банке добавили, что 9 из 10 транзакций с этими валютами проходят всего за несколько часов.

К теме! Согласно данным Reuters, присутствие российского в Индии существенно возросло. В частности, с начала года кредитор расширил штат в стране на 150%.

Важно подметить, что между транзакциями через банки в Индии и Китае для россиян существует большая разница. Дело в том, что США предупредили китайских кредиторов о вероятности введения вторичных санкций. Поэтому многие китайские банки перестали проводить российские транзакции.