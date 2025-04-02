Россия ограничила экспорт нефти через Черное море: при чем здесь Трамп

Россия, которая является вторым по величине экспортером нефти в мире, ввела дополнительные ограничения на экспорт нефти. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters. Новые ограничения коснулись одного из мощных маршрутов экспорта нефти.

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Россия приостановила работу одного причала в черноморском порту Новороссийск на 90 дней. Новороссийский порт является одним из крупнейших экспортных пунктов в России. Приостановление одного причала вряд ли значительно повлияет на работу порта.

Обратите внимание! На этот шаг россияне пошли всего через день после ограничения объемов загрузки нефти из ключевого каспийского трубопровода. Так Россия реагирует на заявления президента США Дональда Трампа о мирных переговорах по войне в Украине.

В частности, Трамп заявил, недоволен Россией и темпами прогресса в мирных переговорах с Украиной. Он также пригрозил введением вторичных тарифов для тех, кто покупает российскую нефть. У Трампа также считают, что Владимир Путин затягивает переговоры. В ответ США готовы ввести более жесткие санкции против России.