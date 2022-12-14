С крупнейшей криптобиржи мира резко вывели почти 2 миллиарда долларов: что происходит

За последние сутки крупнейшая криптобиржа мира Binance зафиксировала масштабный вывод средств. Речь идет о наибольшем оттоке активов с 13 июня.

Такую оценку предоставила компании по анализу блокчейн-данных Nansen. Добавляют, что выводили токены на основе блокчейна Ethereum, а общая сумма достигла 1,9 миллиарда долларов.

Интересно Индекс S&P 500 на пути к новому максимуму: как инвестору не упустить выгодные возможности

Что происходит на Binance

Именно на эту кампанию приходится существенная часть средств, выведенных из криптобиржи. за последние 7 дней. Согласно данным издания CoinDesk, по состоянию на понедельник, 12 декабря, из Binance забрали средства на 902 миллиона долларов.

Вывод средств из Binance увеличивается из-за роста неуверенности в отчете о резервах,

– сообщил спикер Nansen.

Известно, что 13 декабря крупнейшая криптобиржа мира заявила о приостановлении вывода средств через стейблкоины USDC, стоимость которых привязана к американскому доллару. Однако эти операции возобновили спустя всего несколько часов. В Binance сообщали о трудностях с обменом криптовалюты из-за различных блокчейнов.

Объяснение от Binance

На сегодняшний день общая капитализация рынка криптовалют составляет. За день этот показатель вырос на 2,05%, согласно данным CoinMarketCap

Генеральный директор криптобиржи также прокомментировал ситуацию. По его словам, этот процесс является обычной частью бизнеса. В компании также выделили следующие моменты:

Binance имеет достаточно средств для удовлетворения всех потребностей, связанных с выводом средств, все активы пользователей обеспечены в соотношении 1:1;

Структура капитала криптобиржи свободна от долговых обязательств.

Представитель криптобиржи также ответил на вопрос, достаточно ли у Binance стэйблкоинов USDC для покрытия всех запросов о выводе средств в долларах. В частности, в Binance объяснили, что во время процесса перевода средств на цифровые онлайн-кошельки из офлайн-кошельков и конвертация стабильных токенов друг в друга могут фиксировать задержки.

Добавим больше новостей для контекста: