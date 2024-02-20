Кризис на одном из ключевых путей между Европой и Азией: что это значит для перевозчиков

Кризис в Красном море продолжается уже несколько месяцев. Это повлекло сразу несколько проблем для перевозчиков.

В частности, контейнерные перевозчики пока вынуждены разбираться с перегрузкой портов и дефицитом судов. Еще один вызов – проблемы с расписанием. В результате суда прибывают в неподходящие дни.

Обратите внимание Мудрость от легенд: как выбрать один из беспроигрышных вариантов для инвестиций

Кризис в Красном море провоцирует новые проблемы

Ситуацию прокомментировал исполнительный директор японской компании Ocean Network Express. Джереми Никсон выделил следующие аспекты:

Многие судоходные линии столкнулись с проблемами планирования;

Сложности возникли из-за атак хуситов на суда в Красном море;

Поэтому, большинство перевозчиков начали менять маршруты, прекратив использовать привычный путь из Азии в Европу через Красное море и Суэцкий канал. Напомним, что среди них датская компания Maersk, которая является одним из лидеров отрасли.

Атаки в Красном море также спровоцировали рост цен на кофе . Дело в том, что один из передовых поставщиков кофе – Вьетнам, для которого Красное море является важным маршрутом.

В результате грузы прибывали в порты не по плану. По словам Никсона, проблемы с расписанием возникают у всех. Это приводит к тому, что в ряде портов возникают конфликты во время швартовки судов в портах.

Кроме того, переход на маршрут вокруг мыса Доброй Надежды, что у Африки, увеличил продолжительность каждого рейса между Азией и Северной Европой от 10 дней до двух недель и значительно усложнили обслуживание некоторых частей мира.