Политические катаклизмы во Франции: станут ли сбережения в евро менее выгодными
- Политическая нестабильность во Франции привела к ослаблению евро, что повлияло на его курс относительно гривны, но эксперт Ярослав Жалило считает, что это не будет иметь значительных последствий.
- Экономист советует украинцам экономить в евро из-за его влияния на экономику Украины и неопределенную перспективу доллара из-за политики США, несмотря на то, что курс евро в Украине несколько перегрет.
Политическая нестабильность в западных странах ведет к колебанию курса евро и доллара по отношению к гривне. Европейская валюта падает в цене в банках, однако растет в обменниках. Экономист рассказал, на какую валюту стоит ориентироваться украинцам.
Почему колеблется курс евро?
Колебания продолжаются в ответ на изменения политической ситуации во Франции и не свидетельствуют о приближении катаклизмов, рассказал в комментарии 24 Каналу экономист Ярослав Жалило.
Политическая нестабильность во Франции, связана с отставкой Правительства, несколько ослабила евро. По мнению экономиста, это не будет иметь значительных последствий, ведь курс отталкиваются от ситуации в экономике: ее ускорения или уменьшения динамики.
Я пока не сказал бы, что это может иметь какие-то значительные последствия, потому что колебания могут быть. Ключевой экономикой, которая влияет на ситуацию с евро, является немецкая. Французская немного вторична, хотя она тоже очень мощная. Это одна из самых мощных экономик Европейского Союза. Я не являюсь специалистом по Франции, но не думаю, что здесь можно ожидать значительных катаклизмов.
Важно! Показательна взаимная динамика доллара и евро. По ней нужно определять реальное снижение или повышение валютного курса.
В какой валюте стоит экономить?
Экономист Ярослав Жалило считает, что стоит ориентироваться на курс евро, ведь он больше влияет на ситуацию в Украине.
Евро будет более существенной и перспективной для нас валютой, потому что мы находимся в непосредственной связи с Еврозоной. Это основная доля нашей внешней торговли. Мы получаем средства от Евросоюза в виде макрофинансовой помощи. И поэтому соответствующая часть евро в золотовалютных резервах Национального банка растет и будет расти. Поэтому это будет валюта, на которую нам нужно постепенно переориентироваться,
– говорит Ярослав Жалило.
Поэтому он советует экономить в евро, ведь доллар имеет неопределенную перспективу, учитывая политику действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.
Ярослав Жалило говорит, что действия администрации США вряд ли приведут к стабильности американской экономики, а международная стоимость доллара может падать.
В то же время экономист отмечает, что на фоне этой неопределенности курс евро в Украине является несколько перегретым. Рядовые украинцы и бизнес увеличили свою заинтересованность в этой валюте, подорожание которой в гривне наблюдается в последнее время.
Это общий тренд, который немного если не будет девальвировать, то по крайней мере придерживать евро. Возвращаясь к Украине, я думаю, что это может, во-первых, привести к преодолению тренда перегретости курса гривны к евро. Во-вторых, в перспективе можно думать об уменьшении диапазона между евро и долларом, из-за того, что евро в целом будет иметь тренд к определенной остановке подорожания относительно других валют.
Заметим! Рост евро может сдержать долговременный тренд в Европейском Союзе, связанный с ростом военных расходов и, как следствие, потребности в импорте комплектующих.
Какие цены на евро и доллар в банках и обменниках Украины?
- По состоянию на утро 9 октября в банках стоимость доллара выросла, а евро – упала. В то же время цена европейской валюты взлетела в обменниках, тогда как американская показала рост и падение.
- В банках евро можно купить по 47,95 гривны (-2 копейки), а продать по 48,59 гривны (-3 копейки). Доллар же стоит в среднем по 41,20 гривны (+10 копеек против 8 октября), а на продажу идет по 41,66 гривны (+16 копеек).
- Вместе с тем, в обменниках евро покупают по 48,15 гривны (+17 копеек), а продают по 48,94 гривны (+19 копеек). Тогда как стоимость покупки доллара в среднем составляет 40,86 гривны (-10 копеек), а продажи – 41,61 гривны (+10 копеек).
- Как рассказал для 24 Канала банкир из "Глобус Банка" Тарас Лесовой, в октябре спред остается достаточно широким относительно валютных колебаний.