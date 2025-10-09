Політична нестабільність у західних країнах веде до коливання курсу євро та долара щодо гривні. Європейська валюта падає в ціні в банках, проте зростає в обмінниках. Економіст розповів, на яку валюту варто орієнтуватися українцям.

Чому коливається курс євро?

Ці коливання тривають у відповідь на зміни політичної ситуації у Франції й не свідчать про наближення катаклізмів, розповів у коментарі 24 Каналу економіст Ярослав Жаліло.

Політична нестабільність у Франції, пов’язана з відставкою Уряду, дещо послабила євро. На думку економіста, це не матиме значних наслідків, адже курс відштовхуються від ситуації в економіці: її прискорення чи зменшення динаміки.

Ярослав Жаліло Заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Я поки не сказав би, що це може мати якісь значні наслідки, тому що коливання можуть бути. Ключовою економікою, яка впливає на ситуацію з євро, є німецька. Французька трохи є вторинною, хоча вона теж дуже потужна. Це одна з найпотужніших економік Європейського Союзу. Я не є фахівцем по Франції, але не думаю, що тут можна очікувати значних катаклізмів.

Важливо! Показовою є взаємна динаміка долара та євро. По ній потрібно визначати реальне зниження чи підвищення валютного курсу.

У якій валюті варто заощаджувати?

Економіст Ярослав Жаліло вважає, що варто орієнтуватися на курс євро, адже він більше впливає на ситуацію в Україні.

Євро буде більш суттєвою й перспективною для нас валютою, тому що ми перебуваємо в безпосередньому зв'язку з Єврозоною. Це основна частка нашої зовнішньої торгівлі. Ми отримуємо кошти від Євросоюзу у вигляді макрофінансової допомоги. І тому відповідна частина євро у золотовалютних резервах Національного банку зростає й зростатиме. Тому це буде валюта, на яку нам потрібно поступово переорієнтуватися,

– каже Ярослав Жаліло.

Тож він радить заощаджувати в євро, адже долар має невизначену перспективу з огляду на політику чинного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

Ярослав Жаліло говорить, що дії адміністрації США навряд призведуть до стабільності американської економіки, а міжнародна вартість долара може падати.

Водночас економіст зауважує, що на тлі цієї невизначеності курс євро в Україні є дещо перегрітим. Пересічні українці та бізнес збільшили свою зацікавленість у цій валюті, здорожчання якої у гривні спостерігається останнім часом.

Це загальний тренд, який трохи якщо не девальвуватиме, то принаймні притримуватиме євро. Повертаючись до України, я думаю, що це може, по-перше, призвести до подолання тренду перегрітості курсу гривні до євро. По-друге, у перспективі можна думати про зменшення діапазону між євро й доларом, через те, що євро загалом матиме тренд до певного зупинення подорожчання відносно інших валют.

Зауважимо! Зростання євро може стримати довготривалий тренд у Європейському Союзі, пов’язаний зі зростанням воєнних витрат і, як наслідок, потреби в імпорті комплектувальних.

