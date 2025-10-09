Політичні катаклізми у Франції: чи стануть заощадження в євро менш вигідні
- Політична нестабільність у Франції призвела до послаблення євро, що вплинуло на його курс відносно гривні, але експерт Ярослав Жаліло вважає, що це не матиме значних наслідків.
- Економіст радить українцям заощаджувати в євро через його вплив на економіку України та невизначену перспективу долара через політику США, попри те, що курс євро в Україні дещо перегрітий.
Політична нестабільність у західних країнах веде до коливання курсу євро та долара щодо гривні. Європейська валюта падає в ціні в банках, проте зростає в обмінниках. Економіст розповів, на яку валюту варто орієнтуватися українцям.
Чому коливається курс євро?
Ці коливання тривають у відповідь на зміни політичної ситуації у Франції й не свідчать про наближення катаклізмів, розповів у коментарі 24 Каналу економіст Ярослав Жаліло.
Політична нестабільність у Франції, пов’язана з відставкою Уряду, дещо послабила євро. На думку економіста, це не матиме значних наслідків, адже курс відштовхуються від ситуації в економіці: її прискорення чи зменшення динаміки.
Я поки не сказав би, що це може мати якісь значні наслідки, тому що коливання можуть бути. Ключовою економікою, яка впливає на ситуацію з євро, є німецька. Французька трохи є вторинною, хоча вона теж дуже потужна. Це одна з найпотужніших економік Європейського Союзу. Я не є фахівцем по Франції, але не думаю, що тут можна очікувати значних катаклізмів.
Важливо! Показовою є взаємна динаміка долара та євро. По ній потрібно визначати реальне зниження чи підвищення валютного курсу.
У якій валюті варто заощаджувати?
Економіст Ярослав Жаліло вважає, що варто орієнтуватися на курс євро, адже він більше впливає на ситуацію в Україні.
Євро буде більш суттєвою й перспективною для нас валютою, тому що ми перебуваємо в безпосередньому зв'язку з Єврозоною. Це основна частка нашої зовнішньої торгівлі. Ми отримуємо кошти від Євросоюзу у вигляді макрофінансової допомоги. І тому відповідна частина євро у золотовалютних резервах Національного банку зростає й зростатиме. Тому це буде валюта, на яку нам потрібно поступово переорієнтуватися,
– каже Ярослав Жаліло.
Тож він радить заощаджувати в євро, адже долар має невизначену перспективу з огляду на політику чинного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.
Ярослав Жаліло говорить, що дії адміністрації США навряд призведуть до стабільності американської економіки, а міжнародна вартість долара може падати.
Водночас економіст зауважує, що на тлі цієї невизначеності курс євро в Україні є дещо перегрітим. Пересічні українці та бізнес збільшили свою зацікавленість у цій валюті, здорожчання якої у гривні спостерігається останнім часом.
Це загальний тренд, який трохи якщо не девальвуватиме, то принаймні притримуватиме євро. Повертаючись до України, я думаю, що це може, по-перше, призвести до подолання тренду перегрітості курсу гривні до євро. По-друге, у перспективі можна думати про зменшення діапазону між євро й доларом, через те, що євро загалом матиме тренд до певного зупинення подорожчання відносно інших валют.
Зауважимо! Зростання євро може стримати довготривалий тренд у Європейському Союзі, пов’язаний зі зростанням воєнних витрат і, як наслідок, потреби в імпорті комплектувальних.
Які ціни на євро та долар у банках та обмінниках України?
- Станом на ранок 9 жовтня у банках вартість долара зросла, а євро – впала. Водночас ціна європейської валюти злетіла в обмінниках, тоді як американська показала зростання й спадання.
- У банках євро можна купити по 47,95 гривні (-2 копійки), а продати по 48,59 гривні (-3 копійки). Долар же коштує в середньому по 41,20 гривні (+10 копійок проти 8 жовтня), а на продаж йде по 41,66 гривні (+16 копійок).
- Разом із тим, в обмінниках євро купують по 48,15 гривні (+17 копійок), а продають по 48,94 гривні (+19 копійок). Тоді як вартість купівлі долара в середньому становить 40,86 гривні (-10 копійок), а продажу – 41,61 гривні (+10 копійок).
- Як розповів для 24 Каналу банкір з "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, у жовтні спред залишається досить широким щодо валютних коливань.