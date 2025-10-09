Почему колеблется курс евро?

Колебания продолжаются в ответ на изменения политической ситуации во Франции и не свидетельствуют о приближении катаклизмов, рассказал в комментарии 24 Каналу экономист Ярослав Жалило.

Политическая нестабильность во Франции, связана с отставкой Правительства, несколько ослабила евро. По мнению экономиста, это не будет иметь значительных последствий, ведь курс отталкиваются от ситуации в экономике: ее ускорения или уменьшения динамики.

Ярослав Жалило Заместитель директора Национального института стратегических исследований Я пока не сказал бы, что это может иметь какие-то значительные последствия, потому что колебания могут быть. Ключевой экономикой, которая влияет на ситуацию с евро, является немецкая. Французская немного вторична, хотя она тоже очень мощная. Это одна из самых мощных экономик Европейского Союза. Я не являюсь специалистом по Франции, но не думаю, что здесь можно ожидать значительных катаклизмов.

Важно! Показательна взаимная динамика доллара и евро. По ней нужно определять реальное снижение или повышение валютного курса.

В какой валюте стоит экономить?

Экономист Ярослав Жалило считает, что стоит ориентироваться на курс евро, ведь он больше влияет на ситуацию в Украине.

Евро будет более существенной и перспективной для нас валютой, потому что мы находимся в непосредственной связи с Еврозоной. Это основная доля нашей внешней торговли. Мы получаем средства от Евросоюза в виде макрофинансовой помощи. И поэтому соответствующая часть евро в золотовалютных резервах Национального банка растет и будет расти. Поэтому это будет валюта, на которую нам нужно постепенно переориентироваться,

– говорит Ярослав Жалило.

Поэтому он советует экономить в евро, ведь доллар имеет неопределенную перспективу, учитывая политику действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Ярослав Жалило говорит, что действия администрации США вряд ли приведут к стабильности американской экономики, а международная стоимость доллара может падать.

В то же время экономист отмечает, что на фоне этой неопределенности курс евро в Украине является несколько перегретым. Рядовые украинцы и бизнес увеличили свою заинтересованность в этой валюте, подорожание которой в гривне наблюдается в последнее время.

Это общий тренд, который немного если не будет девальвировать, то по крайней мере придерживать евро. Возвращаясь к Украине, я думаю, что это может, во-первых, привести к преодолению тренда перегретости курса гривны к евро. Во-вторых, в перспективе можно думать об уменьшении диапазона между евро и долларом, из-за того, что евро в целом будет иметь тренд к определенной остановке подорожания относительно других валют.

Заметим! Рост евро может сдержать долговременный тренд в Европейском Союзе, связанный с ростом военных расходов и, как следствие, потребности в импорте комплектующих.

