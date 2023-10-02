Состояние победителей: кто самые богатые спортсмены в мире

Самым богатым спортсменом в мире является Майкл Джордан, по состоянию на 2025 год его состояние оценивается в 3,5 миллиарда долларов. В то же время Криштиану Роналду в третий раз подряд возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира за год.

На чем зарабатывает Майкл Джордан

Значительным, но далеко не единственным активом в состоянии Джордана является одноименный бренд спортивной обуви и одежды, управляемый компанией Nike. На продаже контрольного пакета акций в клуба НБА Charlotte Hornets Майкл Джордан заработал около 2,7 миллиарда долларов пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes

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Интересно! Джордан приобрел контрольную долю в команде в 2010 году за 275 миллионов долларов, что принесло ему существенную прибыль прибыль за 13 лет владения. После продажи он сохранил миноритарную долю в клубе.

В сентябре 2020 года Майкл Джордан присоединился к спортивной букмекерской конторе DraftKings как специальный советник совета директоров и инвестора. В конце 2020 года звезда НБА также стал совладельцем команды NASCAR.

Примечательно! Джордан стал первым профессиональным спортсменом, вошедшим в 400 самых богатых людей Америки.

Кто заработал больше всех в 2025 году

А вот Криштиану Роналду в третий раз подряд и в пятый раз в целом возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира за год. За последние 12 месяцев легенда футбола заработал около 275 миллионов долларов.

Интересно! В августе 2024 футболист запустил YouTube-канал, который быстро набрал 75 миллионов подписчиков.

Роналду инвестировал в производителя гаджетов Whoop, фарфоровую компанию Vista Alegre и бренд пищевых добавок Bioniq. В апреле он объявил о запуске киностудии совместно с режиссером Мэтью Воном.