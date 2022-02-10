Возможно, криптовалюта никогда не станет обычной валютой, за которую с легкостью можно купить чашку кофе. Однако уже очевидно, что это мощный, устойчивый к регулированию способ перевода больших сумм денег в любую точку мира.

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Роль криптовалют в контексте противостояния с РФ

В Украине это стало особенно актуальным на фоне угрозы полномасштабного вторжения России. Согласно данным компании Elliptic, финансовые поступления в криптовалютах в поддержку военных и защитников Украины резко пошли вверх во второй половине 2021 года.

Донаты цифровых монет этим организациям оценили примерно в 550 тысяч долларов только за прошлый год. Для этой цели используют биткоин , litecoin, Ethereum и другие криптовалюты. Для сравнения, в 2020 году эта цифра равнялась 6 тысячам долларов.

Учредитель компании Elliptic Том Робинсон эта сумма, несомненно, незначительная часть средств, которые удалось собрать активистам более традиционными способами на фоне новой эскалации на границе Украины. Но, по его словам, внезапный рост роли криптовалют в глобальной системе пожертвований означает, что безграничные, часто нерегулируемые платежи в криптовалюте могут финансировать организации вовлеченные в будущие конфликты.

Цифровые монеты – важная часть в противостоянии с РФ / Фото Getty Images

Криптовалюты на защите Украины

Важную роль в Украине после Революции Достоинства и агрессии России в 2014 играют активисты и волонтеры. Чаще всего их поддерживают частные доноры. Важную роль в их деятельности занимают и криптовалюты, поскольку это позволяет получать финансирование, обходя финансовые учреждения, способные блокировать платежи, говорится в отчете Elliptic.

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Украинский фонд "Вернись живым" был создан в 2014 году, а уже через 4 года начал принимать платежи в биткоинах. Во второй половине 2021 года фонду удалось собрать для военных 200 тысяч долларов.

Далее следует центр "Миротворец" начал принимать пожертвования в криптовалютах в 2016 году. В центре заявляют о получении средств из более чем 40 стран . Похоже, что Миротворец обратил внимание на цифровые монеты после блокировки счетов в сервисе PayPal. На сегодня активисты собрали по меньшей мере 268 тысяч долларов США.