Компания Binance предложила альтернативу своим клиентам. Речь идет о сервисе Р2Р, благодаря которому можно напрямую обменивать классическую валюту (фиат) с криптовалютой с другими пользователями Binance. Также доступна опция вывода средств через SettlePay Wallet, сообщила биржа в фейсбуке.

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Криптобиржи приостановили вывод средств на карты в Украине

Одна из основных причин, спровоцировавшая принятие вышеупомянутого решения Binance, – введение изменений в порядок осуществления авторизации деятельности поставщиков финансовых платежных услуг. Соответствующую информацию вечером 2 марта 2023 года обнародовал Национальный банк Украины.

Скорее всего, это спровоцировало возникновение проблем для проведения операций с картами украинских банков на криптобиржах, поскольку трудности возникли не только у Binance. К примеру, основатель криптовалютной биржи Kuna Михаил Чобанян также сообщил, что эта проблема также актуальна и для других бирж, однако не объяснил причину. Mind.

Эту информацию подтвердил и основатель и руководитель украинского криптобиржи ALP.COM Виталий Боднар, также создавший биржу BTC-Alpha. Две его компании также сообщили о приостановлении вывода средств на украинские банковские карты.

В данный момент нет четких правил регулирования криптоплатежей, хотя власть над этим работает. Данные платежи высокорисковые для платежных систем и банков,

– сообщил основатель криптобирж.

Он выразил надежду, что вскоре им удастся восстановить опцию с выводом средств на украинские карты, поскольку их команда активно над этим работает.

Об аналогичной проблеме подтвердили и на криптобирже WhiteBit. По словам основателя платформы для торговли криптовалютой Владимира Носова, эти трудности связаны с трудностями на стороне провайдеров. По его мнению, последние трудности возникли из-за подготовки к вступлению в силу Закона Украины о виртуальных активах, нормы которого предоставят больше инструментов всем участникам рынка.

Интересно, что такая проблема возникла не в первый раз. Например, в сентябре 2022 года в Украине также ограничили вывод средств с криптобирж на банковские карты. Тогда главной причиной стало постановление Нацбанка, согласно которому банк останавливает или возвращает входящие и исходящие переводы в иностранной валюте, если есть подозрение, что есть связь с запрещенной деятельностью на территории Украины.