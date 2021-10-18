Криптовалюта Shiba Inu взлетела в цене после твита Илона Маска

Очередной твит миллиардера Илона Маска вызвал движение на рынке криптовалют. На этот раз выросла криптовалюта-мем Shibu Inu.

Генеральный директор Tesla опубликовал текстовое изображение японской собаки Shiba Inu, которая является криптовалютой-мемом. У изображения собаки он разместил ракету, что на трейдерском сленге означает стремительный рост цены.

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Как отреагировал рынок

Твит Илона Маска сразу же вызвал рост Shiba Inu на 21%. По состоянию на 10 утра 18 октября цена криптовалюты остановилась на уровне 0,00002822 доллара, по данным CoinMarketCap. Также выросла цена и другой криптовалюты-мема Floki Inu.



Стремительный рост Shiba Inu / График CoinMarketCap

Что известно о Shiba Inu Криптовалюту основал аноним под псевдонимом "Реш" в августе 2021 года. За основу стала криптовалюта Dogecoin. А для названия взяли японскую породу охотничьих собак.

Интересно, что в июне Маск сообщил, что планирует взять собаку этой породы и назвать ее "Флоки". После этого появилась такая криптовалюта. И когда Маск действительно выполнил свое обещание и завел щенка Флоки, криптовалюта Shiba Floki взлетела на 1300% в цене.



Щенок Илона Маска / Фото с твиттера Илона Маска