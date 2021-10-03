Ставка на биткоин и блокчейн: американский штат готовится стать лидером криптомира

Американский штат Техас готовится стать мировым лидером по майнингу биткоина. Дело в том, что запрет аналогичной деятельности в Китае привела к массовой миграции сторонников криптовалют.

Центром криптосообщества в Техасе стал город Остин. Техасский совет по блокчейну увеличилась до 70 человек, а на следующую пятницу запланирован саммит по блокчейну. Этот может стать крупнейшим мероприятием, который связан с с этой технологией, за всю историю Техаса.

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Техас готов стать лидером криптомира

Губернатор штата Техас Грег Эбботт уже дважды встречался с представителями Совета и заявил, что штат готов стать лидером криптоотрасли. Политик также добавил, что криптовалюты начнут использовать в продуктовых магазинах. Речь идет о решении американской частной сети супермаркетов HEB по установлению киосков с криптовалютой в некоторых магазинах.

Техас готов стать привлекательной юрисдикцией для инноваций в области блокчейна по нескольким причинам: благоприятный климат для бизнеса, который культивировался в Техасе на протяжении многих лет, усилия нашего Техасского совета по блокчейну, который работает с законодателями,

– заявил президент Техасской ассоциации по блокчейну Ли Брахтер.

Губернатор Эбботт назначил четырех новых экспертов в рабочую группу по вопросам блокчейна, которая объединяет профессоров из академических университетов и местных чиновников. Кроме того, сторонники криптовалют предложили внести поправку в конституцию, которая позволит использовать биткоин для уплаты налогов на недвижимость в Техасе.

Согласно Forbes, экономика Техаса существенно выросла за этот век. Из годового ВВП на уровне 998 миллиардов долларов в 2000 году экономика штата выросла на 70,6% за 20 лет. Этот показатель взлетел почти до 1,75 триллиона долларов к 2020 году. И криптовалюты могут помочь Техасу значительно улучшить свои экономические показатели.