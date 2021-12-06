Информацию о хакерской атаке и потере средств официально подтвердила компания Bitmart, назвав это "масштабным нарушением безопасности". По данным криптобиржи, было потеряно примерно 150 миллионов долларов.
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Криптобиржа Bitmart стала жертвой хакеров
Криптоплатформа также отметила, что все операции с выводом средств были временно остановлены. Компания подчеркнула, что сейчас проводит тщательную проверку безопасности. В Bitmart обратились к клиентам с просьбой с пониманием отнестись к ситуации и проявить терпение.
BitMart будет использовать свои финансы для покрытия инцидента и компенсации пострадавшим пользователям. Мы также общаемся с несколькими проектными командами, чтобы подтвердить наиболее разумные решения, например обмен токенами. Никакие активы пользователей не пострадают,
– сообщил в твиттер основатель и генеральный директор биржи Шелдон Ся.
В Bitmart отметили, что атакующие хакеры горячие кошельки Ethereum и Binance smart chain содержали лишь небольшой процент активов биржи. В официальном заявлении криптобиржи подчеркнули, что все остальные кошельки в безопасности.
Информация о Peckshield
Компания Peckshield, занимающаяся безопасностью блокчейна и аналитикой данных, оценила ущерб Bitmart ближе к 200 миллионам долларов. Именно эта фирма первой заметила нарушения в субботу, 4 декабря. Речь идет о том, что на одном из счетов Bitmart был зафиксирован стабильный отток десятков миллионов долларов в адрес, который платформа Etherscan назвала "Bitmart Hacker" .
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Peckshield подсчитал, что Bitmart потеряла около 100 миллионов долларов в разных криптовалютах, созданных на блокчейне Ethereum и еще 96 миллионов долларов на монетах из кошельков Binance Smart Chain. Хакеры сбежали, используя более 20 токенов, включая такие виртуальные монеты как:
- Binance,
- Safemoon,
- Shiba-inu.
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