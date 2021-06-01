Кредитные союзы в Украине будут функционировать по-новому: какие изменения ждут сферу

Украинские парламентарии приняли в первом чтении проект закона "О кредитных союзах". Следовательно, украинская небанковская финансовая сфера еще на один шаг стала ближе к реализации масштабной реформы.

Законопроект №5125 поддержали 267 народных избранников. Главными целями этого документа являются расширение и совершенствование деятельности кредитных союзов в Украине.

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Новый законопроект предусматривает реализацию ряда важных задач. По словам народного депутата Данила Гетманцева, который также является одним из инициаторов законопроекта, принятие этого документа даст толчок для стремительного развития финансовых учреждений. В частности, речь идет о следующих моментах:

преобразования кредитных союзов на стабильных игроков рынка;

обеспечение сохранения финансовых ресурсов членов кредитных союзов.

Кредитный союз Это некоммерческая организация, основанная физическими лицами, профессиональными союзами, их объединениями на кооперативных началах с целью удовлетворения потребностей ее членов во взаимном кредитовании и предоставлении финансовых услуг за счет объединенных денежных взносов членов кредитного союза.

В соответствии с положениями законопроекту №5125 "О кредитных союзах", будут реализованы следующие цели:

внесения концептуальных изменений в действующей редакции закона "О кредитных союзах";

существенное увеличение перечня финансовых услуг, кредитные союзы смогут предоставлять своим клиентам;

запуск эффективной системы антикризисного и корпоративного управления;

предоставление больше возможностей и перспектив развития кредитных союзов;

усовершенствования регулирования деятельности кредитных союзов с учетом международных практик;

создание предпосылок для функционирования стабильного, эффективного, конкурентного и прозрачного рынка кредитных союзов;

Эксперты Министерства финансов Украины считают, что этот документ будет способствовать внедрению качественно новой системы регулирования деятельности кредитных союзов в Украине. Они также добавили, что проект закона разработан с учетом положений директив и положений Модельного закона Всемирного совета кредитных союзов (WOCCU).