"Мы готовы поддержать Украину": Орбан выдвинул условие

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал предоставление Украине нового кредита от ЕС. Напомним, сейчас Будапешт блокирует это решение. Через давления Орбан пытается ускорить получение нефти нефтепроводом "Дружба".

Когда Венгрия поддержит предоставление Украине помощи?

Орбан заявил журналистам, что, если поставки через "Дружбу" возобновятся, только тогда Украина сможет получить помощь, сообщает "Радио Свобода".

Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии Мы готовы поддерживать Украину, когда получим нашу нефть, которую они заблокировали. До этого ни одно решение, выгодное для Украины, не будет поддержано Венгрией.

Журналисты уточнили, что Украина собирается ремонтировать "Дружбу". Однако Орбан назвал рассказы об этом сказками.

Они говорят, что отремонтируют. Мы ждем нефть. Все остальное – это сказки. Мы верим только фактам. Нефть должна поступить в Венгрию, и тогда начнется новый этап,

– указал Орбан.

Венгерский премьер подчеркнул, что по-другому не будет. Он назвал вопрос поставок нефти экзистенциальным для Венгрии. Ведь без нее "все домохозяйства и компании в Венгрии обанкротятся".

Заметим, что Венгрия и Словакия блокируют не только кредит для Украины. Они также не дают одобрить 20 пакет санкций против России.

Интересно, что ранее причиной для блокировки была не только "Дружба". Еще в конце февраля Венгрия требовала от Еврокомиссии одобрения заявки на оборонный заем в размере – 16 миллиардов евро, сообщает Politico.

Что важно знать о ситуации с "Дружбой"?