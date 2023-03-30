Акции обанкротившегося банка за день подорожали на 12 000%, но цена все еще мизерная

Во вторник, 28 марта, акции обанкротившегося Silicon Valley Bank снова начали торговаться на рынке. До этого ценные бумаги кредитора не были доступны почти 3 недели. Через два дня зафиксировали прямо противоположную динамику акций на рынке.

Напомним, что торговлю акциями Silicon Valley Bank приостановили на фондовом рынке 9 марта, поскольку банк не смог получить больше 2 миллиардов долларов для того, что бы утолить панику вокруг его депозитов. Уже через день сообщили о крахе банка, который входит в 20 лидеров сектора.

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Резкие колебания акций Silicon Valley Bank на рынке

На момент приостановки торгов стоимость ценных бумаг Silicon Valley Bank составляла чуть больше, чем 106 долларов за штуку, информирует Yahoo!Finance. Начальная цена акций банка после возобновления торгов колебалась на уровне 0,53 доллара.

Это свидетельствует, что по сравнению с предыдущей ценой, они подешевели на 99,5%. Однако наиболее интересную динамику на фондовом рынке зафиксировали в течение двух последних дней:

Во вторник, 28 марта, обвалились в цене до 1 цента ;

; Уже на следующий день стоимость акций взлетела сразу на 12 000% до 1,21 доллара за штуку.

К теме! На момент создания этого материала, акции Silicon Valley Bank торгуются на рынке по цене на уровне 0,97 доллара. С начала торгов они выросли более чем 142%, по данным Investing.com.

Трудно понять, почему трейдеры покупают эти активы. Один из вариантов – спекуляции. Таким образом они могут определенные доходы до того, как акции банка в целом исключат с биржи. Эту процедуру должны провести после завершения приобретение Silicon Valley Bank другим американским кредитором. Речь идет о First Citizens Bank.

Стоит отметить, что у Silicon Valley Bank отсутствует такая характеристика, как стоимость собственного капитала, несмотря на стремительные колебания акций на рынке. Главная причина – решение материнской компании банка представить документы для оформления процедуры банкротства. Но похоже, что этот факт не мешает трейдерам активно спекулировать на акциях обанкротившегося банка.