Котировки Bed, Bath & Beyond начали резко обесцениваться после того, как компания объявила о подаче документов на банкротство. Добавляют, что 360 магазинов Bed, Bath & Beyond, а также 120 магазинов BuyBuy Baby должны распродать остатки товаров.

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После этого они прекратят свою деятельность. Эти магазины планируется выставить на аукцион.

Реакция рынка на новость о банкротстве

Акции Bed, Bath & Beyond обрушились на 52,3% до 0,14 доллара. Позже обесценивание этих активов несколько замедлилось. Этот показатель остановился на уровне 37,45%. Стоимость одной акции составляла 0,18%.

Аналитик из компании GlobalData заявил, что американская компания наконец-то осознала и признала, что этот бизнес разрушен. Инвестиционная компания Sixth Street согласилась выдать Bed, Bath & Beyond почти 240 миллионов долларов, чтобы последняя могла решить все вопросы, связанные с процессом банкротства. Эти деньги предоставят под залог имущества.

К теме! На момент создания этого материала, стоимость акций Bed, Bath & Beyond колеблется на уровне 0,19 доллара. Рыночная капитализация компании составляет 80,83 миллиона долларов, по данным Yahoo!Finance.

Когда возникли проблемы

Еще в начале 2023 года заговорили о потенциальном крахе компании Bed, Bath & Beyond. Главной причиной называли мощное падение продаж. На этом фоне акции компании зафиксировали обвал на уровне 25%.

Размещение дополнительных акций на рынке также не помогло компании Bed, Bath & Beyond улучшить ситуацию, ведь объем привлеченных средств не достиг желаемого уровня. К примеру, в феврале сеть магазинов планировала привлечь более 1 миллиарда долларов, но получила всего 360 миллионов долларов.

Добавим, что история компании началась в 1971 году. Этот бизнес существовал 52 года.