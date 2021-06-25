Конкурент Tesla готовится получить 2 миллиарда долларов: причем здесь отношения США и Китая

Китайский производитель электромобилей Xpeng, который является одним из главных конкурентов Tesla, готовится к выходу на биржу. Компания планирует привлечь 2 миллиарда долларов в рамках листинга в Гонконге.

Компания из Гуанчжоу готова выпустить 85 миллионов акций класса А по цене 180 гонконгских долларов или 23,19 доллара США за одну. Окончательная цена будет установлена ориентировочно 30 июня.

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Xpeng выйдет на биржу в Гонконге

Ценные бумаги Xpeng уже торгуются на бирже в Нью-Йорке. Поэтому листинг в Гонконге – это довольно нетипичный шаг, поскольку это не вторичный выпуск ценных бумаг, как раньше делали такие гиганты, как Alibaba и JD.com. Вторичный листинг – это когда компания уже имеет основной листинг, например, США, а затем она продает акции на другой бирже.

Листинг Это совокупность процедур включения ценных бумаг в биржевой список (список ценных бумаг, допущенных к биржевым торгам), осуществление контроля за соответствием ценных бумаг установленным биржей условиям и требованиям. Листингом часто называют сам биржевой список.

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Вместо этого конкурент Tesla готовится к так называемого двойному первичному листингу. Это означает, что на него будут распространяться правила и надзор как американских, так и гонконгский регуляторов. Xpeng и ее инвестиционные банки также рассматривают возможность выпуска большего количества акций. Все будет зависеть он спроса. Это может привести к увеличению потенциального дохода от выхода на гонконгскую биржу. Привлеченные средства производитель электрокаров вложит в:

расширение своего ассортимента и производства,

разработки актуальных технологий,

маркетинг.

В начале 2021 года Комиссия по ценным бумагам и фондовым биржам США установила более жесткие требования по аудиту иностранных фирм, ценные бумаги которых торгуются на американской бирже. В частности, в случае нарушения этих правил акции определенной компании могут исключить из котировального списка фондовой биржи. На фоне напряженных отношений между Пекином и Вашингтоном, китайские компании стремятся защитить свои активы, выходя на другие фондовые рынки. Например, в Гонконге.