Конкурент Tesla готується отримати 2 мільярди доларів: до чого тут відносини США та Китаю

Китайський виробник електромобілів Xpeng, який є одним з головних конкурентів Tesla, готується до виходу на біржу. Компанія планує залучити 2 мільярди доларів у рамках лістингу в Гонконзі.

Компанія з Гуанчжоу готова випустити 85 мільйонів акцій класу А за ціною 180 гонконзьких доларів або 23,19 долара США за актив. Остаточна ціна буде встановлена орієнтовно 30 червня.

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Xpeng вийде на біржу в Гонконзі

Цінні папери Xpeng уже торгуються на біржі в Нью-Йорку. Тому лістинг у Гонконгу – це досить нетиповий крок, оскільки це не вторинний випуск цінних паперів, як раніше робили такі гіганти, як Alibaba та JD.com. Вторинний лістинг – це коли компанія вже має основний лістинг, наприклад, США, а потім вона продає акції на іншій біржі.

Лістинг Це сукупність процедур включення цінних паперів до біржового списку (список цінних паперів, допущених до біржових торгів), здійснення контролю за відповідністю цінних паперів встановленим біржею умов і вимог. Лістингом часто називають сам біржовий список.

Презентація електромобіля Xpeng: дивитися відео

Замість цього конкурент Tesla готується до так званого подвійного первинного лістинга. Це означає, що на нього поширюватимуться правила та нагляд як американських, так і гонконзький регуляторних органів. Xpeng та її інвестиційні банки також розглядають можливість випуску більшої кількості акцій. Усе буде залежати він попиту. Це може призвести до збільшення потенційного доходу від виходу на гонконзьку біржу. Залучені кошти виробник електрокарів вкладе у:

розширення свого асортименту та виробництва,

розробки актуальніших технологій,

маркетинг.

На початку 2021 року Комісія з цінних паперів та фондових бірж США встановила жорсткіші вимоги щодо аудиту іноземних фірм, цінні папери яких торгуються на американській біржі. Зокрема, у разі порушення цих правил акції певної компанії можуть виключити з котирувального списку фондової біржі. На фоні напружених відносин між Пекіном та Вашингтоном, китайські компанії прагнуть захистити свої активи, виходячи на інші фондові ринки. Наприклад, у Гонконзі.