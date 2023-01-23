Глава Европейского Совета отстаивает конфискацию активов России в пользу Украины, – СМИ

В западных странах все чаще и публичнее обсуждают вопросы конфискации российских активов, чтобы передать эти средства Украине. В частности, Шарль Мишель обратился с важным призывом к европейским чиновникам.

Одним из главных лоббистов конфискации российских активов в пользу Украины стал глава Европейского Совета и бельгийский политический деятель Шарль Мишель. Он призвал членов блока продолжить обсуждение этого вопроса.

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Время для конфискации российских активов

Кроме того, европейский чиновник выразил надежду, что от лидеров ЕС "поступит определенный импульс" для этого процесса, пишет Financial Times. В частности, Шарль Мишель напомнил, что Европейский Союз заморозил активы центрального банка России примерно на 300 миллиардов долларов в рамках санкций против официальной Москвы после полномасштабного нападения на Украину.

Чиновник также заявил, что средства следует передать на помощь Украине. По его словам, в блоке рассматривают идею активного использования этих активов для получения прибыли, благодаря которой потом можно финансировать реконструкцию украинского государства.

Это вопрос справедливости и честности. Это должно быть сделано в соответствии с правовыми принципами, что совершенно очевидно,

– подчеркнул Шарль Мишель.

Что такое лоббирование Это целенаправленное легальное или нелегальное влияние на органы государственной власти и местного самоуправления, а также должностных лиц, направленное на них от имени другого лица, организации или группы.

Главный дипломат Европейского Союза Жозеф Боррель также предлагал использовать эти деньги для восстановления инфраструктуры в Украине, которую разрушили оккупанты. Согласно сентябрьским подсчетам официального Киева, Европейской комиссии и Всемирного банка, для реконструкции Украины нужно примерно 350 миллиардов евро.

Что о конфискации российских активов говорят в других странах: