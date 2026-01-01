Стало известно, что российская железная дорога утвердила новую инвестиционную программу на 2026 год. Она ощутимо сокращена. Такие тенденции свидетельствуют об управленческом провале.

Какая ситуация с РЖД в России будет в 2026 году?

Особенно тяжелая ситуация с проектами, которые должны были увеличить пропускную способность подходов к балтийским портам, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

Если опираться на размер финансирования этих проектов, можно понять, что они, вероятно, не реализуются. А это, свою очередь, свидетельствует о:

том, что стратегические направления будут оставаться заблокированными;

а также невозможность осуществлять экспорт.

На фоне хронической стагнации транспортной системы такое урезание финансирования только ускоряет ее деградацию. Вместо развития и модернизации большинство ресурсов направляют на примитивное содержание изношенных фондов и минимальное обеспечение безопасности перевозок,

– отмечает разведка.

Для понимания, РЖД в 2026 году урежет инвестиции таким образом, сообщает Центр противодействия дезинформации:

инвестиции, необходимые для закупки вагонов и локомотивов, станут меньше на – 37%;

железнодорожного строительства – 20%.

Заметим, что падение инвестиций в этой отрасли продолжается 3 год подряд. То есть, очевидно обострение кризиса, которое привело к таким последствиям:

нет ресурсов на реализацию ключевых проектов;

подрядчики теряют работу;

приходит в упадок железнодорожная сеть в целом.

Что известно о проекте "Северный широтный ход"?

Было принято решение отложить на 3 года начало строительства арктического железнодорожного коридора. Этот проект получил название – "Северный широтный ход".

Цена этого строительства, согласно прогнозам, – более 800 миллиардов рублей. В то же время источники финансирования остаются неопределенными.

Концепция до 2035 года называет грузовые и пассажирские дирижабли "перспективной технологией", но в условиях системного дефицита средств и провала ключевых инфраструктурных проектов такие заявления лишь подчеркивают хаотичность и беспомощность транспортной политики,

– указывает разведка.

