Инвестиции только сокращаются: ключевая российская отрасль почувствует новый кризис в 2026 году
- Российская железная дорога утвердила сокращенную инвестиционную программу на 2026 год, что отражает управленческий провал.
- Проект "Северный широтный ход" отложен на 3 года, его стоимость более 800 миллиардов рублей, но источники финансирования остаются неопределенными.
Стало известно, что российская железная дорога утвердила новую инвестиционную программу на 2026 год. Она ощутимо сокращена. Такие тенденции свидетельствуют об управленческом провале.
Какая ситуация с РЖД в России будет в 2026 году?
Особенно тяжелая ситуация с проектами, которые должны были увеличить пропускную способность подходов к балтийским портам, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.
Если опираться на размер финансирования этих проектов, можно понять, что они, вероятно, не реализуются. А это, свою очередь, свидетельствует о:
- том, что стратегические направления будут оставаться заблокированными;
- а также невозможность осуществлять экспорт.
На фоне хронической стагнации транспортной системы такое урезание финансирования только ускоряет ее деградацию. Вместо развития и модернизации большинство ресурсов направляют на примитивное содержание изношенных фондов и минимальное обеспечение безопасности перевозок,
– отмечает разведка.
Для понимания, РЖД в 2026 году урежет инвестиции таким образом, сообщает Центр противодействия дезинформации:
- инвестиции, необходимые для закупки вагонов и локомотивов, станут меньше на – 37%;
- железнодорожного строительства – 20%.
Заметим, что падение инвестиций в этой отрасли продолжается 3 год подряд. То есть, очевидно обострение кризиса, которое привело к таким последствиям:
- нет ресурсов на реализацию ключевых проектов;
- подрядчики теряют работу;
- приходит в упадок железнодорожная сеть в целом.
Что известно о проекте "Северный широтный ход"?
Было принято решение отложить на 3 года начало строительства арктического железнодорожного коридора. Этот проект получил название – "Северный широтный ход".
Цена этого строительства, согласно прогнозам, – более 800 миллиардов рублей. В то же время источники финансирования остаются неопределенными.
Концепция до 2035 года называет грузовые и пассажирские дирижабли "перспективной технологией", но в условиях системного дефицита средств и провала ключевых инфраструктурных проектов такие заявления лишь подчеркивают хаотичность и беспомощность транспортной политики,
– указывает разведка.
Что происходит в российской экономике сейчас?
Российская экономика испытывает значительный кризис. Согласно нынешним оценкам, дефицит бюджета России будет еще как минимум до 2040 года.
Чтобы решить эту проблему, правительство решило ввести определенные изменения с начала 2026 года. Речь идет, в частности, о росте НДС с 20% до 22%. Для понимания, после повышения, этот налог в России станет одним из крупнейших в мире.