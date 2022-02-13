Компания из Китая сообщила о рекордных доходах, несмотря на санкции США: как так получилось

Крупнейший производитель чипов в Китае Semiconductor Manufacturing International Corporation или SMIC сообщил о рекордных доходах в 2021 году. Этому не помешали даже санкции США.

Этого результата китайской компании удалось добиться благодаря дефициту чипов в мире и высокому спросу на рынке.

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Несмотря на санкции США

В 2021 году выручка SMIC составила 5,44 миллиарда долларов. Это на 39% больше, чем годом ранее. Кроме того, компания зафиксировала самые большие темпы роста с 2010 года. Прибыль производителя чипов была оценена в 1,7 миллиарда долларов. Это на 138% больше по сравнению с предыдущим годом.

Справка! SMIC – это самый крупный в Китае производитель чипов. Его главные конкуренты – тайваньская корпорация TSMC и южнокорейская компания Samsung. Однако технология SMIC отстает на несколько поколений.

Финансовый успех компании из Китая в 2021 году не помешали даже американские санкции. Компания SMIC в 2020 году попала в черный список торговли США, который известен под названием Entity List.

В SMIC заявили, что глобальный дефицит чипов и высокий спрос гарантировали компании редкую возможность на развитие после введения санкционных ограничений, создавших ряд преград. Например, внесение китайской компании в черный список США отрезает SMIC от ключевых американских технологий, необходимых для создания передовых чипов.

Китайская компания сообщила о рекордных доходах / Фото Unsplash

В последние несколько лет между Китаем и США возросло не только геополитическое напряжение, но и усилилась борьба между странами за доминирование в контексте ключевых технологий. Полупроводники – одна из этих сфер. Штаты существенно опережают Китай в области производства микросхем, однако компанию SMIC рассматривают как ключ к повышению самодостаточности и отказу от иностранных технологий.

SMIC также продолжает инвестировать значительные средства в развитие компании. В частности, речь идет о плане потратить 5 миллиардов долларов, пытаясь запустить три новых завода в: