Компании российского медиамагната до сих пор находятся на фондовом рынке в США: что об этом известно

Циничное нападение России на Украину привело к существенным изменениям на американском фондовом рынке. Дело в том, что биржи в США приостановят торговлю для большинства акций российских компаний, зарегистрированных в Нью-Йорке. К сожалению, это касается не всех.

Однако на сегодняшний день это не имеет отношения к двум компаниям российского медиамагната и инвестора, которые до сих пор присутствуют на фондовом рынке в США. Более того, они даже активно ищут компании для слияния.

Достойно внимания Более 50% для ВСУ: с начала войны Украина получила более 125 миллионов долларов в криптовалютах Компании российского медиамагната до сих пор присутствуют на фондовом рынке в США

Речь идет о фирмах российского инвестора и бизнесмена Ивана Таврина, которые продолжают без проблем торговаться на бирже Nasdaq. Это происходит даже несмотря на то, что торги для крупных компаний и биржевых инвестиционных фондов государства-агрессора стоят на паузе. Добавим, что компании Таврина функционируют как SPAC:

Kismet Acquisition Two Corp.,

Kismet Acquisition Three Corp.

Аналитики, которые следят за компаниями на американском фондовом рынке, сообщили, что фирмы российского олигарха, скорее всего, одни из немногочисленных компаний из России, которые до сих пор торгуются в США. Более того, если фирмы-SPAC Ивана Таврина найдут компании, которые все-таки выйдут на биржу и доведут сделку до конца, то россиянин сможет зарабатывать десятки миллионов долларов. Всё будет зависеть от стоимости акций.

Это выглядит потенциально непоследовательно,

– заявил профессор юридического факультета Нью-Йоркского университета, работающего со SPAC.

Представитель Nasdaq отказался комментировать решение разрешить компаниям российского бизнесмена и дальше продолжать торговлю. Такую же позицию занял Таврин.

Стратегия после начала войны в Украине

После военного вторжения России в Украину компании-SPAC олигарха указали в нормативных документах, что они расширяют поиск частных компаний, существенно присутствующих в Европе, Ближнем Востоке или Африке, и будут менее сосредоточены на России. Добавляют, что негативные настроения по отношению к государству-агрессору могут помешать SPAC заключить соглашение.

Это корпорация-оболочка, котируемая на фондовой бирже с целью приобретения частной компании, что делает ее открытой, не проходя традиционный процесс первоначального публичного размещения. Такие фирмы также называют

Кроме того, история со SPAC достаточно рискованна для инвесторов. Дело в том, что эти компании мало торгуют и держат наличные деньги. Любые сделки компаний должны иметь одобрение регуляторов. У компаний могут возникнуть проблемы с поиском банков и юридических фирм, которые помогут им провести процесс слияния.

Представители банков Credit Suisse и Bank of America, которые помогали запустить SPAC и ранее консультировали Таврина о сделке по его еще одной компании Nexters, отказались комментировать, будут ли они работать с российским бизнесменом в будущем. Аналогичное заявление сделал и представитель Citigroup Inc.

Компании россиянина имеют крайний срок для достижения своей цели – февраль 2023 года. В противном случае, им придется вернуть деньги, которые они привлекли, инвесторам, а также потерять несколько миллионов долларов, которые они потратили для создания этих фирм с бланковым чеком.

Экс-партнер под санкциями и награда от Путина

Известно, что Иван Таврин не входит в санкционные списки. В то же время он известен как бывший партнер еще одного российского богача. Речь идет об Алишере Усманове, который под санкциями как США, так и ряда других государств.

Усманова называют одним из самых богатых бизнесменов государства-агрессора и соратником Владимира Путина. Кроме того, в 2015 году Иван Таврин получил награду от президента России, компании которого отвечали за установку телекоммуникационной инфраструктуры для Олимпиады в Сочи.

Актуально – в мире набирает обороты продовольственный кризис: смотреть видео