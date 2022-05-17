Компанії російського медіамагната досі присутні на фондовому ринку США: що про це відомо

Цинічний напад Росії на Україну призвів до суттєвих змін на американському фондовому ринку. Річ у тому, що біржі у США призупинити торгівлю для більшості акцій російських компаній, які зареєстровані у Нью-Йорку. На жаль, це стосується не всіх.

Проте на сьогодні це немає відношення стосовно двох компаній російського медіамагната та інвестора, які досі присутні на фондовому ринку в США. Ба більше, вони навіть активно шукають компанії для злиття.

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Йдеться про фірми російського інвестора та бізнесмена Івана Тавріна, які продовжують без проблем торгуватися на біржі Nasdaq. Це відбувається навіть попри те, що торги для великих компаній та біржових інвестиційних фондів держави-агресорки наразі стоять на паузі. Додамо, що компанії Тавріна функціонують, як SPAC:

Kismet Acquisition Two Corp.,

Kismet Acquisition Three Corp.

Аналітики, які стежать за компаніями на американському фондовому ринку, повідомили, що фірми російського олігарха найімовірніше одні з нечисленних компаній з Росії, які досі торгуються у США. Ба більше, якщо фірми-SPAC Івана Тавріна знайдуть компанії, які все-таки вийдуть на біржу та доведуть угоду до кінця, то росіянин зможе заробляти десятки мільйонів доларів. Все буде залежати від вартості акцій.

Це виглядає потенційно непослідовно,

– заявив професор юридичного факультету Нью-Йоркського університету, який працює зі SPAC.

Представник Nasdaq відмовився коментувати рішення дозволити компаніям російського бізнесмена й надалі продовжувати торгівлю. Таку ж позицію зайняв Таврін.

Стратегія після початку війни в Україні

Після військового вторгнення Росії в Україну компанії-SPAC олігарха вказали у нормативних документах, що вони розширюють пошук приватних компаній, які суттєво присутні у Європі, Близькому Сході або Африці, та будуть менш зосереджені на Росії. Додають, що негативні настрої стосовно держави-агресорки можуть зашкодити SPAC укласти угоду.

Це корпорація-оболонка, яка котирувана на фондовій біржі з метою придбання приватної компанії, що робить її відкритою, не проходячи традиційний процес первинного публічного розміщення. Такі фірми також називають

Крім того, історія зі SPAC досить ризикова для інвесторів. Річ у тому, що ці компанії мало торгують й лише тримають готівку. Будь-які угоди компаній повинні мати схвалення від регуляторів. У компаній також можуть виникнути проблеми з пошуком банків та юридичних фірм, які допоможуть їм провести процес злиття.

Речники банків Credit Suisse та Bank of America, які допомагали запустити SPAC і раніше консультували Тавріна про угоду щодо його ще однієї компанії Nexters, відмовилися коментувати, чи будуть вони працювати з російським бізнесменом у майбутньому. Аналогічну заяву зробив й представник Citigroup Inc.

Компанії росіянина мають крайній термін для досягнення своєї мети – лютий 2023 року. В іншому випадку, їм доведеться повернути гроші, які вони залучили, інвесторам, а також втратити кілька мільйонів доларів, які вони витратили для створення цих фірм з бланковим чеком.

Експартнер під санкціями та нагорода від Путіна

Відомо, що Іван Таврін не входить до санкційних списків. Водночас він відомий як колишній партнер ще одного російського багатія. Йдеться про Алішера Усманова, який під санкціями як США, так й низки інших держав.

Усманова називають одним із найзаможніших бізнесменів держави-агресорки та соратником Володимира Путіна. Крім того, у 2015 році Іван Таврін отримав нагороду від президента Росії, компанії якого відповідали за встановлення телекомунікаційну інфраструктуру для Олімпіади в Сочі.

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