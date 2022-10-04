Шесть мощных компаний за день потеряли почти 300 миллиардов: кто стал лидером
Источник:The Street
В конце сентября шесть мощных компаний из технологического сектора за день потеряли сотни миллиардов долларов. Что произошло – читайте дальше.
Речь идет о таких гигантах на рынке Apple, Alphabet, Amazon, Tesla, Microsoft и Meta. Всего за 24 часа они потеряли около 260 миллиардов долларов.
Достойно внимания Новый протокол Ethereum: что это означает для мира криптовалют
Миллиардные потери известных корпораций
Дело в том, что среди инвесторов растет обеспокоенность проблемами, с которыми столкнулись крупные технологические компании. Они уверены, что потенциальная рецессия и экономический спад могут привести к крайне негативным последствиям для этого сектора.Интересно! Компания Rivian, тоже специализирующаяся на создании электромобилей, отчиталась о достижении нового рекорда в третьем квартале 2022 года. На этом фоне даже зафиксировали рост акций конкурента Tesla.
При таком сценарии потребители будут сокращать свои расходы. Прежде всего, речь идет о категориях покупок, которые считают не слишком нужными. – новый телефон или другой гаджет.
В то же время, компании сокращают бюджеты для маркетинга. Вполне вероятно, что как для домохозяйств, так и для компаний закончился период крупных затрат. Для компаний из технологического сектора – это удар, поскольку обычно он преуспевает в условиях роста.
Таким образом, самая дорогая компания в мире – Apple – потеряла более 119 миллиардов долларов рыночной капитализации за одну торговую сессию. Она и стала фаворитом этого рейтинга. Потери других гигантов рынка:
- Рыночная стоимость корпорации Microsoft упала на 26,7 миллиарда долларов;
- Материнская компания Google Alphabet не досчиталась за день 4,41 миллиарда долларов;
- Потери компании Amazon на рынке, которую основал миллиардер Джефф Безос, составили 32,7 миллиарда долларов;
- В то время как производитель электрокаров Tesla, возглавляемый самым богатым человеком мира Илон Маск, в конце сентября потерял 61,35 миллиарда долларов;
- Рыночная капитализация гиганта социальных сетей Meta (в прошлом Facebook) сократилась на 14,1 млрд долларов.