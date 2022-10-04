Шесть мощных компаний за день потеряли почти 300 миллиардов: кто стал лидером

В конце сентября шесть мощных компаний из технологического сектора за день потеряли сотни миллиардов долларов. Что произошло – читайте дальше.

Речь идет о таких гигантах на рынке Apple, Alphabet, Amazon, Tesla, Microsoft и Meta. Всего за 24 часа они потеряли около 260 миллиардов долларов.

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Миллиардные потери известных корпораций

Дело в том, что среди инвесторов растет обеспокоенность проблемами, с которыми столкнулись крупные технологические компании. Они уверены, что потенциальная рецессия и экономический спад могут привести к крайне негативным последствиям для этого сектора.

Компания Rivian, тоже специализирующаяся на создании электромобилей, отчиталась о достижении нового рекорда в третьем квартале 2022 года. На этом фоне даже зафиксировали рост акций конкурента Tesla.

При таком сценарии потребители будут сокращать свои расходы. Прежде всего, речь идет о категориях покупок, которые считают не слишком нужными. – новый телефон или другой гаджет.

В то же время, компании сокращают бюджеты для маркетинга. Вполне вероятно, что как для домохозяйств, так и для компаний закончился период крупных затрат. Для компаний из технологического сектора – это удар, поскольку обычно он преуспевает в условиях роста.

Таким образом, самая дорогая компания в мире – Apple – потеряла более 119 миллиардов долларов рыночной капитализации за одну торговую сессию. Она и стала фаворитом этого рейтинга. Потери других гигантов рынка: