Шість потужних компаній за день втратили майже 300 мільярдів: хто став лідером

Наприкінці вересня шість потужних компаній із технологічного сектору за день втратили сотні мільярдів доларів. Що сталося – читайте далі.

Йдеться про таких гігантів ринку Apple, Alphabet, Amazon, Tesla, Microsoft та Meta. Всього за 24 години вони втратили майже 260 мільярдів доларів.

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Мільярдні втрати відомих корпорацій

Річ у тому, що серед інвесторів зростає занепокоєння щодо проблем із якими зіткнулися великі технологічні компанії. Вони впевнені, що потенційна рецесія та економічний спад можуть призвести до вкрай негативних наслідків для цього сектору.

Компанія Rivian, яка теж спеціалізується на створенні електромобілів, відзвітувала про досягнення нового рекорду у третьому кварталі 2022 року. На фоні цього навіть зафіксували зростання акцій конкурента Tesla.

За такого сценарію споживачі будуть скорочувати свої витрати. Перш за все йдеться про категорії покупок, які вважають не надто потрібними – новий телефон чи інший гаджет.

Водночас компанії скорочують бюджети для маркетингу. Цілком ймовірно, що як для домогосподарств, так і для компаній закінчився період великих витрат. Для компаній із технологічного сектору – це удар, оскільки зазвичай вони процвітають в умовах зростання.

Таким чином, найдорожча компанія у світі – Apple – втратила понад 119 мільярдів доларів ринкової капіталізації за одну торгову сесію. Вона і стала лідером цього рейтингу. Втрати інших гігантів ринку: