Эти пенсионеры могут не платить за коммуналку: кто имеет право на такую льготу

Некоторые украинские пенсионеры имеют право не платить за коммунальные услуги. Такая возможность появляется благодаря льготе, что дает право на скидку в размере 100% на ЖКУ.

Кто из пенсионеров имеет право на 100-процентную скидку на коммунальные услуги?

Право на такую скидку имеют граждане, которые до выхода на пенсию работали в сельской местности на определенных должностях, сообщает ПФУ.

В настоящее время воспользоваться льготой могут бывшие:

педагогические работники;

медицинские работники;

фармацевтические работники;

специалисты по защите растений;

работники музеев;

работники библиотек;

работники государственных и коммунальных учреждений культуры;

а также – работники образовательных учреждений в сфере культуры.

В то же время принадлежность к одной из этих профессий сама по себе не гарантирует право на льготу. Для получения такой скидки на коммунальные услуги лицу необходимо соответствовать нескольким условиям:

иметь не менее трех лет стажа работы на должности, дающей право на льготу;

на момент выхода на пенсию работать именно на такой должности;

после назначения пенсии и в дальнейшем проживать в сельской местности.

Обратите внимание! Пенсионерам, уже внесенным в Реестр лиц, имеющих право на льготы, необходимо подать заявление на получение льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, а также документы, подтверждающие проживание в селе.

После назначения льготы государство будет возмещать 100% стоимости жилищно-коммунальных услуг, а также расходов на топливо в пределах норм, определенных действующим законодательством.

Напомним, льгота на коммунальные услуги предоставляется различным категориям льготников. Размер скидки зависит именно от статуса лица. Например, граждане со статусом УБД могут рассчитывать на компенсацию 75% от суммы коммунальных платежей. А вот лица с инвалидностью вследствие войны имеют право на скидку 100%.