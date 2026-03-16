Количество банкоматов в России сократилось до уровня 2010 года
- По состоянию на 1 января 2026 года в России насчитали 138 тысяч банкоматов, что является самым низким показателем с 2010 года.
- Сокращение количества устройств объясняют якобы развитием цифровых сервисов и безналичных платежей.
Уже более 10 лет в России уменьшается количество банкоматов. Сокращение сети началось после 2014 года, когда по стране-агрессору зафиксировали больше всего устройств – более 235 тысяч.
Сколько банкоматов в России?
Теперь же статистика скатилась до уровня 2010 года. В этом году, по данным центробанка, банкоматов насчитали лишь 138 тысяч.
Смотрите также Дефицит бюджета России стремительно увеличивается: что стоит за проблемами Кремля и действительно ли все так плохо
Итак, по состоянию на 1 января 2026 года количество устройств самообслуживания в России составило 138 028 единиц. Это самый низкий показатель с середины 2010 года, когда в стране было 139 тысяч банкоматов.
В целом их количество постоянно уменьшается, передают пропагандистские СМИ:
в 2025 году – на 5,9 тысяч;
в 2024 году – почти на 7 тысяч;
в 2023 году – аж на 29 тысяч;
в 2020 году – на 2,6 тысячи и тому подобное.
Сокращение сети оправдывают развитием цифровых сервисов и безналичных платежей, а также оптимизацией банковских расходов.
Интересно! Ранее российский минфин предложил ограничить для физлиц возможность пополнения счетов или вкладов через банкомат на сумму, превышающую 1 миллион рублей в месяц.
Инициативу объяснили тем, что внесение наличных через банкоматы может использоваться для легализации преступных доходов.
Что известно о других изменениях в России?
Напомним, недавно Дмитрий Песков признался – из-за ухудшения мобильной связи в Кремле перешли на стационарные телефоны. Более того, москвичей призвали готовиться к длительным отключениям, в частности из-за якобы атаки украинских дронов.
Кроме того, в стране-агрессоре предлагают изменить законодательство, чтобы позволить несовершеннолетним работать на производствах, которые ранее считали опасными. Местные медиа предполагают, что такую инициативу в госдуме продвигают из-за нехватки рабочей силы.