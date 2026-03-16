Уже более 10 лет в России уменьшается количество банкоматов. Сокращение сети началось после 2014 года, когда по стране-агрессору зафиксировали больше всего устройств – более 235 тысяч.

Сколько банкоматов в России?

Теперь же статистика скатилась до уровня 2010 года. В этом году, по данным центробанка, банкоматов насчитали лишь 138 тысяч.

Итак, по состоянию на 1 января 2026 года количество устройств самообслуживания в России составило 138 028 единиц. Это самый низкий показатель с середины 2010 года, когда в стране было 139 тысяч банкоматов.

В целом их количество постоянно уменьшается, передают пропагандистские СМИ:

в 2025 году – на 5,9 тысяч;

в 2024 году – почти на 7 тысяч;

в 2023 году – аж на 29 тысяч;

в 2020 году – на 2,6 тысячи и тому подобное.

Сокращение сети оправдывают развитием цифровых сервисов и безналичных платежей, а также оптимизацией банковских расходов.

Интересно! Ранее российский минфин предложил ограничить для физлиц возможность пополнения счетов или вкладов через банкомат на сумму, превышающую 1 миллион рублей в месяц.



Инициативу объяснили тем, что внесение наличных через банкоматы может использоваться для легализации преступных доходов.

