Дополнительная пенсия к основной: при каких условиях ее назначает ПФУ
- В 2026 году Пенсионный фонд планирует начисление дополнительной выплаты, равной одной месячной пенсии, для членов семьи умершего, которые проживали с ним или были финансово зависимы от него.
- Для получения выплаты необходимо подать заявление в Пенсионный фонд с соответствующими документами, которые подтверждают родственные связи, факт совместного проживания и, при необходимости, финансовую зависимость.
В 2026 году Пенсионный фонд предусматривает возможность начисления дополнительной выплаты, размер которой равен одной месячной пенсии. При каких условиях ведомство назначает такую доплату и кто может на нее претендовать, читайте далее.
Кому государство выплатит дополнительную пенсию в 2026 году?
Законодательство предусматривает возможность получения пенсионных средств членами семьи умершего. Речь идет о сумме пенсии, начисленную, но не выплаченную пенсионеру до дня смерти, отмечает Пенсионный фонд.
Однако, не все могут получить эти средства. Так, право на эти средства имеют родственники, которые на момент смерти:
- совместно проживали с пенсионером;
- или являются нетрудоспособными членами семьи и финансово зависели от него.
В стандартном порядке ведомство перечисляет сумму на личный банковский счет заявителя. Если счет отсутствует, закон допускает альтернативный механизм выплаты, тогда это происходит через международную платежную систему "Швидка копійка".
Обратите внимание! В таком случае средства можно получить наличными в отделении "Ощадбанк", при условии предъявления паспорта и идентификационного кода.
Как подать заявление на выплату средств умершего пенсионера?
Получение пенсионных средств не происходит автоматически. Соответственно членам семьи необходимо самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд. Это можно сделать лично или онлайн через портал электронных услуг.
К заявлению также нужно приложить:
- свидетельство о смерти пенсионера;
- документы, подтверждающие родственные связи;
- паспорт заявителя;
- банковские реквизиты (при наличии);
- подтверждение факта совместного проживания.
Обратите внимание! Для нетрудоспособных родственников обязательным является также документальное подтверждение пребывания на иждивении умершего.
Что еще следует знать о дополнительных выплатах для пенсионеров?
В Украине для пожилых пенсионеров предусмотрены возрастные надбавки к ежемесячным выплатам, размер которых зависит от достигнутого возраста. Так, лицам от 70 до 74 лет доплачивают 300 гривен, пенсионерам в возрасте от 75 до 79 лет она составит 456 гривен, а гражданам от 80 лет и старше возрастет 570 гривен ежемесячно.
Отдельное повышение установлено для участников боевых действий. Им начисляют доплату в размере 590 гривен, что соответствует 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.