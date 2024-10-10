Когда выгоднее покупать доллары: подсказки, о которых должен знать каждый

Продажа и покупка иностранной валюты – это процесс, который имеет определенную цикличность. Зная это, можно более эффективно распоряжаться собственными средствами.

Когда выгоднее покупать доллары

Отмечают, что лучшее время для покупки доллара США – это утро, конец недели или выходные. Как правило, в конце недели в Украине продают больше валюты, поэтому курс может быть немного ниже, пишет УНИАН.

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В то же время добавляют, что продавать валюту выгоднее посреди недели. Также советуют изучить все имеющиеся опции на рынке перед продажей или покупкой валюты. Для примера, можно сравнить курсы в банках и небанковских учреждениях.

Обратите внимание! Обычно, наибольшие колебания курса валют фиксируют в начале дня. Ведь именно тогда банки и обменники начинают работать. Кроме того, в это время происходит активная торговля на межбанковском рынке.

10 октября 2024 года НБУ установил курс доллара США на уровне 41,19 гривны. В то же время средний курс американской валюты в банках Украины колеблется на уровне 41,05 гривны (покупка) – 41,50 гривны (продажа), согласно данным "Минфина".