Когда появится прототип цифрового евро: в ЕС назвали дату

Европейский Союз рассмотрит законопроект о цифровом евро в начале 2023 года. Консультации касательно выпуска новой валюты начнутся уже через несколько недель.

Прототип цифровой валюты должен появиться в конце 2023 года. Об этом сообщила еврокомиссар по финансовым вопросам Мейрид МакГиннес.

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Когда ждать запуск цифрового евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) уже экспериментирует с системами цифрового евро. Для введения в оборот новой валюты потребуется разрешение руководства Европейского Союза. При этом эксперты называют ближайшим сроком запуска цифрового евро 2025 год.

Вместе с тем в сентябре 2021 года глава хаба по инновациям BIS Бенуа Кере призвал центральные банки Европы ускорить развитие собственных цифровых валют (CBDC). По словам финансиста, регуляторы должны как можно быстрее создавать альтернативы частным финансовым инструментам, поскольку индустрия децентрализованных финансов и стейблкойны в будущем могут составить конкуренцию традиционным банкам.

Внедрение цифрового евро: коротко