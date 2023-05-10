Согласно последним данным от американского регулятора, клиенты PayPal приобрели криптовалюты на 943 миллиона долларов. Среди самых популярных цифровых монет – биткоин и Ethereum.

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Криптовалюты и PayPal

Сейчас на счетах PayPal хранят биткоины стоимостью в 499 миллионов долларов. Доля Ethereum – второй по популярности цифровой монеты в мире – составляет 362 миллиона долларов США.

Другие криптовалюты, которыми владеют клиенты компании PayPal, оценивают в 82 миллиона долларов. Интересно, что в конце 2022 года эти показатели остановились на следующих уровнях:

Общая сумма криптоактивов в PayPal составила 604 миллиона долларов ;

; Стоимость биткоинов оценили в 291 миллион долларов ;

; Еще 250 миллионов долларов приходится на Ethereum;

приходится на Ethereum; Доля других цифровых монет составляла 63 миллиона долларов.

Согласно официальной политике PayPal, криптовалюты клиентов компании не сохраняют непосредственно на своих кошельках. Для этого они обращаются к сторонним поставщикам необходимых услуг.

Актуальные данные о цифровых монетах

По состоянию на среду, 10 мая, курс самой известной криптовалюты в мире – биткоин – остановился на уровне 28 178 долларов за монету. Рыночная капитализация монеты составляет 546,09 миллиарда долларов, по данным CoinDesk.

Стоимость Ethereum колеблется на уровне 1875 долларов за штуку. Капитализация криптовалюты составляет 225,61 миллиарда долларов. В то же время, общая оценка рынка криптовалют, согласно данным CoinMarketCap, пока достигла отметки в 1,16 триллиона долларов.

Прогнозы для биткоина

Инвестор Хамат Палихатия заявил, что американские регуляторы начали активнее усиливать давление на криптоиндустрию. В связи с этим он считает, что криптовалюты в США умерли.

В то же время глава компании Equity Management Associates Ларри Лепард ожидает "абсолютного коллапса" американского доллара. По его словам, это станет мощным толчком для биткоина и тогда его цена взлетит к 10 миллионов долларов.