Юань существенно усилил свои позиции на глобальном рынке

Китайский юань усилил свое влияние на глобальном рынке. Речь идет о том, что эту валюту все чаще используют для глобальных расчетов.

Юань увеличил свое влияние на мировой валютный рынок

В ноябре 2024 года стало известно, что юань больше использовали в глобальных платежах. Китайская валюта усилила свои позиции в рейтинге на один пункт. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на данные от SWIFT.

Интересно Самые богатые люди мира массово теряют миллиарды долларов: что происходит

В общем юань стал четвертой валютой в мире по объему использования в глобальных платежах. Доля юаня в ноябре выросла до 3,89%. В октябре этот показатель составлял 2,93%.

К теме! Китайский юань опередил японскую иену, доля которой в глобальных платежах упала с 3,91% до 3,44%.

Кроме того, добавляют, что стоимость платежей в юанях выросла на 22,12% по сравнению с октябрем. При этом платежи по всем другим валютам сократились на 8,09%. В целом по объему международных платежей юань занял 5 место с долей на уровне 3,02%. Исключением по использованию юаня стала Еврозона.

В то же время тройка самых популярных валют для международных расчетов осталась без изменений. Первую строчку занимает доллар США, а далее следуют евро и фунт стерлингов.