Китай меняет требования к использованию юаня: что планирует Пекин

Народный банк Китая ужесточает требования по использованию юаня. Китай усиливает позиции своей валюты на фоне торговой войны с США.

Китай усиливает позиции юаня в мире

Центральный банк Китая обратился к крупнейшим банкам страны с важным требованием. Регулятор требует, чтобы кредиторы увеличивали долю юаня при обслуживании операций, связанных с трансграничной торговлей. Китай вносит изменения на фоне эскалации торговых войн с США, информирует 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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В целом Народный банк Китая повысил минимальную долю торговых операций в национальной валюте – юанях – до 40%. Ранее этот показатель составлял 25%. Добавляют, что требование регулятора не является обязательным для выполнения, но есть важный нюанс.

Важно! Банки в Китае, которые не будут выполнять квоту операций с юанем будут получать более низкие оценки во время проверок регулятора. Соответственно это может повредить их деятельности в будущем.

В то же время новые требования центробанка свидетельствуют о намерениях официального Пекина усилить позиции юаня на мировой арене. В частности, речь идет об ускорении использования юаня в мировой торговле. Дело в том, что это может существенно повлиять на спрос на юань в мире. Ведь тарифы Трампа провоцируют опасения относительно привлекательности активов в долларах в мире.

Напомним, что Китая в апреле купить самые большие объемы золота за 11 месяцев. Даже высокие цены на драгоценный металл не помешали значительным объемам импорта. Кроме того, страна приобрела рекордные объемы платины за год.к.