Китайские компании готовятся к безумным потерям из-за металла, который важен для каждого

В Китае две крупнейшие компании, занимающиеся добычей лития, выступили с серьезным предупреждением для инвесторов о состоянии индустрии. Больше об этом – читайте дальше.

Обе компании призвали инвесторов готовиться к уменьшению доходов и списанию активов.

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Китайские компании готовятся к значительным потерям

В Tianqi Lithium Corp. ожидают, что их доход в этом году упадет на 73% по сравнению с предыдущим годом и составит от 6,6 миллиарда юаней до 9,8 миллиарда юаней. Представители компании заявили, что это результат стремительного обвала цен на литий. Кроме того, предприятие прогнозирует, что получит меньшие доходы от инвестиций в чилийскую фирму SQM.

Конкурент Tianqi также публично предупреждает о вероятности снижения прибыли в 2024 году. Речь идет о Ganfeng Lithium Group, где ожидают спад на уровне 70% – 80%.

Что происходит с ценами на литий

В последние годы металл используемый для аккумуляторов для электромобилей или батарей для смартфона ноутбука фиксировал безумные потери. Для примера цены на металл упали более чем на 80% от рекордного уровня, который был в начале 2023 года.

Также рынок пострадал как от опасений по поводу дефицита, так и от недавних заявлений о массовом избытке предложения в ближайшем будущем. Согласно данным Financial Times. В прошлом году цены на литий упали до 13 200 долларов за тонну, что является самым низким уровнем с 2020 года.