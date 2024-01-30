Обидві компанії закликали інвесторів готуватися до зменшення прибутків та списання активів.

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Китайські компанії готуються до значних втрат

У Tianqi Lithium Corp. очікують, що їхній дохід цього року впаде на 73% порівняно з попереднім роком та складе від 6,6 мільярда юанів до 9,8 мільярда юанів. Представники компанії заявили, що це результат стрімкого обвалу цін на літій. Крім того, підприємство прогнозує, що отримає менші доходи від інвестицій у чилійську фірму SQM.

Конкурент Tianqi також публічно попереджає про ймовірність зниження прибутків у 2024 році. Йдеться про Ganfeng Lithium Group, де очікують на спад на рівні 70% – 80%.

Що відбувається з цінами на літій

В останні роки метал, який використовують для акумуляторів для електромобілів або батарей для смартфона, ноутбука, фіксував шалені втрати. Для прикладу, ціни на метал впали на понад 80% від рекордного рівня, який був на початку 2023 року.

Також ринок постраждав як від побоювань щодо дефіциту, так і від недавніх заяв про масовий надлишок пропозиції у найближчому майбутньому. Згідно з даними Financial Times, торік ціни на літій впали до 13 200 доларів за тонну, що є найнижчим рівнем з 2020 року.

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