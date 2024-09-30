Лучший день с 2008 года: почему фондовые рынки в Китае рекордно растут

На фондовых рынках Китая фиксируют историческое ралли. Акции компаний уже пересекли несколько важных отметок. Этот процесс запустило решение о введении экономических стимулов в стране.

Китай фиксирует победы на фондовом рынке

Индекс CSI 300, который включает акции крупнейших компаний с Шанхайской и Шэньчжэньской бирж, за один день вырос на 8,48%, сообщает CNBC. В целом этот индикатор пересек сразу несколько важных уровней. Во-первых, индекс CSI 300 фиксирует положительную динамику 9 день подряд.

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Во-вторых, акции компаний на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах продемонстрировали лучший день с сентября 2008 года. В-третьих, индекс достиг пикового уровня с августа 2023 года.

К теме! На фондовых биржах на материковом Китае торги будут только в понедельник, 30 сентября. Далее в течение недели торгов не будет, поскольку в Китае будут праздновать так называемую "Золотую неделю". Кроме того, стоит добавить, что китайский фондовый рынок является одним из крупнейших в мире. Поэтому его колебания имеют значительное влияние на глобальные финансовые рынки.

Похожую динамику зафиксировали и на Гонконгской фондовой бирже. В частности, индекс Hang Seng вырос на 3,09%, тогда как индекс Hang Seng Mainland Properties – на 8,11%.

Главным катализатором масштабного роста на фондовых биржах в Китае – это мощные государственные стимулы, направленные на поддержку экономики. В частности, центральный банк Китая принял решение о снижении базовой ставки в стране, а также объявил о поддержке рынков недвижимости и акций.