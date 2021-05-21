Мекка для криптомайнеров: почему китайский гигант будет добывать биткоин в Техасе

В период быстрых инвестиций китайская компания BIT Mining Limited, которая специализируется на майнинге биткоина, готовится к расширению своих горизонтов. Как ей в этом поможет американский партнер – читайте дальше.

BIT Mining Limited остановила свой выбор на Dory Creek, дочерней компании Bitdeer. Стороны уже подписали обязательное инвестиционное письмо.

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Китайская компания инвестирует в Dory Creek в Техасе

BIT Mining намерена вложить почти 26 миллионов долларов в объект мощностью 57 мегаватт, который будет функционировать рядом с Dory Creek в Техасе. На фоне заявлений о неэкологичности майнинга криптовалют компания заверила, что 85% электроэнергии будет производиться с помощью экологически чистых источников.

BIT Mining Это компания, которая предоставляет услуги онлайн-лотереи в Китае. Раннюю называлась 500.com Limited. Акции компании Это компания, которая предоставляет услуги онлайн-лотереи в Китае. Раннюю называлась 500.com Limited. Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже. Ее рыночная капитализация составляет 709 миллионов долларов. BIT Mining стремится стать ведущей компанией по добыче криптовалюта в Китае.

Инвестиции китайской фирмы в центр обработки данных в Техасе были вложены, когда сектор добычи криптовалюты в Северной Америке переживает пик финансовой поддержки. В то же время, лидер рынка криптовалюты – биткоин – проходит через жаркий период роста своего энергетического аппетита.

Компании в Северной Америке, которые занимаются майнингом криптовалюты, стремятся сделать свои источники энергии на 100% возобновляемыми на фоне пристального внимания к энергетическому балансу биткоина. Власть Китая тоже направляет свои усилия на сокращение майнинга цифровых валют во Внутренней Монголии, которая находится на территории провинции Сычуань. Поднебесная идет этим путем через ограничения по выбросам углерода в атмосферу.