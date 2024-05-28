Китай выделил более 47 миллиардов долларов на отрасль, от которой зависит весь мир

Китай увеличивает инвестиции в производство полупроводников. Страна выделяет на этот проект десятки миллиардов долларов.

Об этом стало известно благодаря данным из Национальной системы публичной информации о кредитах предприятий. В частности, стало известно, что Китай создал специальный фонд для производителей из этого сектора.

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Китай инвестирует миллиарды в полупроводники

Одна из целей фонда – помочь китайскому сектору по производству полупроводников создать локальную цепочку поставок. Кроме того, Китай стремится сократить технологический разрыв с США.

Фонд, на который китайские власти выделили 47,49 миллиарда долларов, может функционировать как компания по управлению активами, участвуя в акционерном капитале как публичных, так и частных компаний, производящих микросхемы.

Китай выделил новые финансы на развитие национального сектора полупроводников после появления американских ограничений на экспорт передовых полупроводников и оборудования для производства микросхем в Китай. Для примера, это привело к существенному усложнению процесса поставки микросхем для искусственного интеллекта.

Для понимания, создан крупнейший фонд в истории Китая – это третья фаза проекта, который сфокусирован на развитии отрасли полупроводников. В частности, бюджет этого фонда вдвое больше общей суммы, которую собрали на предыдущих фазах в 2014 и 2019 годах.

Известно, что наибольшая доля акций фонда принадлежит Минфину Китая. Речь идет о 17%. Кроме того, 5 крупных банков, которые имеют статус государственных, владеют долями на уровне 6% каждый.

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