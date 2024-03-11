Структурный спад сектора недвижимости в Китае только начался, - стратеги из Capital Economics

Масштабный кризис на рынке недвижимости в Китае продолжается уже несколько лет. Однако ситуация может значительно ухудшиться, по прогнозам экспертов.

Согласно последним данным, продажи и ввод в эксплуатацию объектов недвижимости в Китае резко упали. Сектор поддержали инвестиции и давление от государства. В частности, официальный Пекин давил на застройщиков, чтобы они завершали проекты.

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Кризис в китайском секторе недвижимости

Значительная поддержка предупредила масштабное падение сектора строительства в Китае, которое прогнозировали. Эксперты из Capital Economics заявили, что инвестиции в инфраструктуру растут "достаточно быстрыми темпами". Согласно их оценке, без этих решений объемы строительства снизились бы еще больше.

Стратеги отмечают, что неизбежный структурный спад сектора недвижимости в Китае только начался.

С другой стороны, давление Пекина на застройщиков, как выглядит, пока дает результаты. Однако подчеркивают, что это не может продолжаться долго. Например, прогнозируют, что объем строительства могут обвалиться вдвое в ближайшие годы.

В то же время добавляют, что несмотря на серьезное проседание продаж и запуска проектов, а многие застройщики оказались в состоянии банкротства, полное влияние кризиса недвижимости в Китае на реальную экономическую активность пока не ощущался, согласно оценке Capital Economics.