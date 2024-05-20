Отток капитала из Китая достиг пикового уровня с 2016 года, – Bloomberg

Китай, который является второй экономикой в мире, продолжает терять капитал. Более того, отток средств из страны достиг пикового уровня с 2016 года.

Ситуация с оттоком капитала из страны существенно ухудшилась в апреле 2024 года.

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Китай стремительно теряет капитал

В апреле китайские банки продали своим клиентам иностранной валюты на 36,7 миллиарда долларов. Это максимальный уровень для этого показателя с декабря 2016 года. В частности, локальные компании за прошлый месяц приобрели наибольшие объемы иностранной валюты от кредиторов с 2016 года.

Параллельно экспортеры сдерживали конвертацию долларов, а резиденты скупали иностранную валюту для зарубежных поездок. Эти данные свидетельствуют об осторожной оценке для китайского юаня, ведь относительно низкая процентная ставка в Китае по сравнению с США способствует укреплению позиций доллара на рынке.

Китайские банки продают все больше иностранной валюты клиентам / Инфографика Bloomberg

В 2023 году Китай получил наименьший объем прямых иностранных инвестиций с начала 1990-х. Речь идет о 33 миллиардах долларов. По сравнению с предыдущим годом этот показатель обвалился более чем на 80%.

Стоит добавить, что Народный банк Китая вмешался в ситуацию на валютном рынке, чтобы удержать юань в узком диапазоне. Тогда как неопределенность относительно сроков и степени снижения ставок Федеральным резервом в 2024 году усложняет его работу. Для понимания, с начала текущего года Индекс доллара США, который определяет соотношение относительно 6 других валют, вырос на 3,24%, информирует MarketWatch.

Экономисты и стратеги в Goldman Sachs Group Inc. сообщили, что ожидают того, что политики будут сохранять жесткий контроль для того, чтобы избежать девальвационных ожиданий с помощью сильной фиксации юаня и управления оффшорной ликвидностью, учитывая повышенное давление оттока капитала. Согласно данным Yahoo!Finance, за один доллар в Китае надо заплатить 7,23 юаня.