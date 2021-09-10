Беспрецедентная интервенция Китая: почему Пекин начал продавать стратегические запасы нефти

Китай сделал беспрецедентный шаг на глобальном рынке нефти, впервые продав часть стратегических запасов страны.. Как отличается китайский нефтяной резерв от аналогов в США и Европе и какую цель преследует Пекин – читайте дальше.

Эта информация была обнародована на фоне роста затрат на энергию в Китае. Имеют виду не только нефть, но и уголь, и природный газ. Дефицит электроэнергии в некоторых провинциях заставил несколько заводов сократить производство. Еще одна головная боль Пекина – стремительный рост инфляции. В частности, рост цен в секторе factory-gate в стране достиг 13-летнего максимума.

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Беспрецедентная интервенция Китая

Национальное агентство по продовольственным и стратегических резервов сообщила, что Пекин решил "освободить" свои гигантские запасы черного золота с целью "ослабление давления роста цен на сырье". Регулятор отказался делиться дополнительной информацией, однако источники, знакомые с этим вопросом утверждают, что речь идет о миллионах баррелей нефти. Кроме того, что резерв будет способствовать сбалансированию ситуации и стабилизировать спрос и предложение на внутреннем рынке.

Factory gate Это показатель, который используют для описания цены товаров на момент "выхода" из завода в прибыли от розничной торговли или дополнительных расходов, например транспорт.

Согласно данным Energy Aspects Ltd, Китай – это крупнейший импортер нефти в мире. За последнее десятилетие страна накопила 220 миллионов баррелей черного золота. Китайский резерв отличается от стратегических запасов нефти, известных как SPR, хранящихся в США и странах Европы, использующих этот буфер только во время перебоев в снабжении и войн. Зато Китай заявляет о готовности использовать свои резервы, чтобы попытаться повлиять на рынок.

Беспрецедентная интервенция Китая на рынке нефти / Фото Unsplash

Ранее Поднебесная уже использовала ход с продажей стратегических запасов других товаров. Этот перечень включает. В прошлом Пекин редко подтверждал подобную информацию, которая просачивалась на рынок благодаря трейдерам. Многие воспринимают публичное признание, как попытку максимизировать влияние этого шага.

Еще одним фактором влияния является обращение Вашингтона к ОПЕК с просьбой увеличить объемы нефти на рынке из-за подорожания бензина в США. Действия двух крупнейших импортеров нефти – Китая и США – свидетельствуют о том, что красной линией на рынке нефти является цена на уровне 70 – 75 долларов за баррель.