В Китае ликвидировали банк с оборотом почти на 2 миллиарда долларов: что стало причиной

В Китае обнаружили подпольный криптовалютный банк. Оборот банка, который работал годами, оценивают в миллиарды долларов.

Согласно данным прокуратуры Чэнду, криптобанк работал с января 2021 года. Его филиалы функционировали в 26 провинциях страны.

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В Китае разоблачили подпольный криптобанк

Китайские власти заявляют, что подпольный криптобанк предоставлял финансовые услуги группам контрабандистов и лицам, которые стремились вывести деньги в другие юрисдикции благодаря цифровым монетам.

Белый дом требует от китайской криптофермы продать земельный участок возле военной базы, где хранят ядерное оружие. Байден заявил, что это риск для национальной безопасности.

Добавляют, что организация использовала для проведения операций стейблкойн USDT, чтобы иметь возможность избегать валютного надзора. По данным следствия, банк успел провести операции на 13,8 миллиарда юаней (1,9 миллиарда долларов). В частности, сообщают о таких операциях в банке:

Перевод средств за границу;

Обмен иностранных валют для контрабанды лекарственных препаратов и косметики;

Покупка активов в других юрисдикциях;

Помощь китайским компаниям избегать уплаты налогов.

В результате правоохранители арестовали несколько сотен человек. Среди них – организаторы подпольного криптобанка. Также они изъяли банковские карты, другие платежные инструменты, заморожены средства на десятки миллионов долларов.