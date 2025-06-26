Китай возобновит поставки редкоземельных металлов: новое соглашение между КНР и США

В Белом Доме заявили, что Соединенные Штаты достигли соглашения с Китаем об ускорении поставок редкоземельных металлов в США. Правда, подробности договора пока держатся в тайне.

Какого соглашения достигли Китай и США

Президент Дональд Трамп заявил, что в среду, 25 июня, США подписали соглашение с Китаем, не раскрыв при этом его подробностей. Он также допустил возможность заключения отдельного соглашения, которое якобы "откроет" Индию, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Примечательно! Во время майских торговых переговоров в Женеве Китай обязался отменить ограничения, которые были введены в ответ на повышение пошлин США.

В администрации Дональда Трампа подтвердили дополнительные переговоры с Пекином и уточнили, что соглашение было достигнуто в начале этой недели.

Администрация и китайская сторона достигли дополнительного понимания относительно рамок реализации Женевского соглашения. Договоренность касается того, как мы можем ускорить поставки редкоземельных металлов в США.

– заявил представитель Белого дома.

Что ответили в Китае

В пятницу, 27 июня, Министерство торговли Китая подтвердило, что две страны недавно согласовали детали реализации консенсуса, достигнутого в Женеве. Там также заявили, что Китай будет одобрять экспортные заявки на контролируемые товары в соответствии с законодательством.

Примечательно! Редкоземельные металлы в заявлении министерства торговли Китая упомянуты не были.

Аналитики отмечают, что несмотря на достигнутое понимание, путь к полноценному торговому соглашению между двумя экономическими соперниками еще достаточно далек.

По словам источника в отрасли, Китай "очень серьезно" относится к вопросам двойного назначения редкоземельных материалов и тщательно проверяет покупателей, чтобы убедиться, что поставки не направляются на нужды американской военной промышленности.

Важно! В ответ на новые американские пошлины Китай в апреле приостановил экспорт целого ряда важных минералов и магнитов, что нарушило глобальные цепочки поставок. Эти ресурсы являются жизненно важными для автопрома, аэрокосмической отрасли, производства полупроводников и оборонной промышленности по всему миру.