Топовые банки США поделились прогнозом для Китая

Эксперты из Goldman Sachs и Morgan Stanley считают, что для китайских акций наступает сложный период. В своих прогнозах они выделили факторы, которые влияют на фондовые рынки. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В Goldman Sachs заявили, что гонконгские акции дешевые, однако они могут не получить поддержку от введения экономических стимулов в Китае. Банк снизил рекомендацию по ценным бумагам Гонконга до "ниже рынка" с "на уровне рынка".

В Morgan Stanley приняли похожее решение. Речь идет о снижении рекомендации по Китаю до "ниже рынка" с "равного веса" на развивающихся рынках,. Аналитики добавили, что на рынки могут значительно влиять следующие факторы:

Стимулы для оживления экономики Китая;

Побед республиканцев в Конгрессе и Белом доме.

Кроме того, эксперты из Morgan Stanley считают, что в ближайшие месяцы на корпоративные доходы и рыночную оценку будет давить еще более сильное негативное влияние.