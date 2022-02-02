Ким Кардашян стала богаче на 600 миллионов долларов: каким капиталом теперь владеет звезда

В 2021 году американская светская львица Ким Кардашян стала миллиардершей. Львиную долю своего капитала она заработала благодаря брендам KKW Beauty и Skims. Однако новое соглашение помогло ей существенно увеличить свое состояние.

Состояние Ким Кардашян выросло на 600 миллионов долларов до 1,8 миллиарда долларов, по оценке Forbes, после завершения нового раунда финансирования компании Skims, специализирующейся на производстве корректирующего нижнего белья.

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Состояние Ким Кардашян увеличилось благодаря S kim

Бренд Skim привлек 240 миллионов в инвестиционном раунде, проходившем под руководством хедж-фонда Lone Pine Capital с участием D1 Capital Partners. К этому раунду также присоединились и предыдущие инвесторы компании:

Imaginary Ventures,

Alliance Consumer Growth,

Thrive Capital.

Этот последний раунд позволит нам сосредоточиться на том, чтобы предлагать больше инноваций и решений нашим клиентам и стать еще более надежным ресурсом для них,

– прокомментировала Кардашян ситуацию в электронном письме Bloomberg.

Состояние Ким Кардашян выросло на 600 миллионов долларов / Фото Getty Images

После получения нового капитала оценка бренда Skim выросла до 3,2 миллиарда долларов с 1,6 миллиарда долларов в апреле 2021 года. Ким Кардашян принадлежит большинство акций компании, которую она создала 3 года назад вместе с Йенсом Гридом, занимающим пост гендиректора Skim. По оценке журнала Forbes, Кардашян владеет 35% ценных бумаг этого бренда стоимостью примерно в 900 миллионов долларов. Skim – это приватная компания, а представители американской звезды отказались комментировать эту информацию.

Ким Кардашян попала в рейтинг миллиардеров от Forbes весной 2021 года. Тогда ее состояние оценили в 1 миллиард долларов. На тот момент главным источником доходов звезды реалити-шоу был бренд косметики KKW Beauty, созданный в 2017 году. Однако позже ситуация изменилась. После двух крупных инвестиционных раундов компания Skim стала самым ценным активом Ким Кардашян.